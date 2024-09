Le véritable ours panda habitait la chaîne de montagnes de l'Allemagne de l'Est.

Il y a environ 11,5 millions d'années, les ancêtres des pandas géants actuels parcouraient la Terre. Une équipe dirigée par Madelaine Böhme du Centre Senckenberg pour l'évolution humaine et le paléoenvironnement de l'Université de Tübingen a fait cette découverte. Ils ont identifié les dents d'une espèce de panda antique nommée Kretzoiarctos beatrix à cette fin. Ces dents de panda ont été découvertes aux côtés des restes fossilisés de 165 espèces animales anciennes, déterrées de la célèbre carrière Hammerschmiede dans l'Est de l'Allgäu.

Cette découverte marque la première fois que le genre Kretzoiarctos est identifié en dehors de la péninsule ibérique, selon l'équipe de recherche dont les résultats ont été publiés dans la revue "Papers in Palaeontology". Cette extension élargit la zone de distribution connue de cette espèce de ours à l'Europe centrale. Des restes fossiles d'un ancien panda ont été découverts dans le nord de l'Espagne dès 2012. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour explorer l'histoire évolutive et l'origine des chers pandas géants.

Un regard rapproché sur les dents

L'espèce de ours existant à cette époque peut être considérée comme un parent ancestral du panda géant moderne (Ailuropoda melanoleuca). Cette conclusion est basée sur les similarités de forme et de structure observées dans les dents fossilisées et celles des pandas géants actuels. L'examen approfondi de ces dents, à la fois microscopiquement et macroscopiquement, a révélé que l'ancien panda n'était pas strictement herbivore comme ses homologues modernes ou purement carnivore comme les ours polaires modernes. Au lieu de cela, son régime alimentaire reflétait étroitement celui des ours bruns modernes. Selon les chercheurs, le régime alimentaire de Kretzoiarctos beatrix se composait d'un mélange de matière végétale et animale. Contrairement au panda géant moderne qui se nourrit principalement de bambou, l'ancien panda n'était pas encore spécialisé pour consommer des composants végétaux particulièrement durs.

"Cela éclaire l'évolution des ours et du véganisme chez les pandas géants. Les plus anciens pandas géants, représentés par Kretzoiarctos beatrix, étaient des généralistes. La spécialisation dans le régime alimentaire des pandas s'est produite plus tard dans leur évolution", déclare Madelaine Böhme dans un communiqué de l'université.

Kretzoiarctos beatrix était plus petit que les ours bruns actuels mais pesait plus de 100 kilogrammes. "Les pandas géants actuels sont classés comme carnivores dans le système zoologique. Cependant, ils se nourrissent principalement de plantes. Ils ont évolué pour se spécialiser dans la consommation de matière végétale dure, comme le bambou", explique Nikolaos Kargopoulos de l'Université de Tübingen, qui a contribué à l'étude. L'aspect scientifiquement intrigant est de savoir comment ces animaux

