Le véritable niveau de menace posé par l'araignée recluse brune, en particulier, est à l'étude.

Inquiétudes concernant la Piqûre Mortelle de l'Araignée Récluse Brun en Italie après Deux Cas Fatals

En rapide succession, deux hommes en Italie ont perdu la vie suite à des piqûres de l'Araignée Récluse Brun, Loxosceles rufescens. Cette espèce particulière d'araignée est principalement présente dans la région méditerranéenne, notamment dans les destinations touristiques populaires comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la Turquie. Étant donné que l'été bat son plein, il y a eu une augmentation des préoccupations concernant l'Araignée Récluse Brun. Mais jusqu'à quel point cette petite créature, mesurant environ 7,5 à 9 millimètres selon son sexe, est-elle réellement dangereuse ?

Alors que l'Araignée Récluse Brun possède un venin puissant, Maurizio Soave, directeur du Centre Antidotes de l'Hôpital Gemelli à Rome, suggère que la peur autour de sa piqûre est peut-être exagérée. En général, les piqûres de l'araignée sont indolores, mais des démangeaisons et des inconforts peuvent se développer plus tard. Une rougeur et de petites pustules autour du site de la piqûre peuvent également apparaître plusieurs heures après. Cependant, l'araignée peut introduire des bactéries dans le tissu, ce qui pourrait potentiellement entraîner des infections et des complications graves. Soave recommande de faire preuve de prudence dans de tels cas.

En cas d'infection, une nécrose à croissance lente pourrait apparaître autour du site de la piqûre, endommageant le tissu et créant des plaies profondes et difficiles à guérir. Des infections graves, voire une septicémie, pourraient suivre. Cependant, Soave souligne que de tels développements sont extrêmement rares. La plupart du temps, une piqûre ne entraîne pas de complications. Les problèmes majeurs ont tendance à provenir de troubles de santé sous-jacents tels que le diabète ou les allergies. Les experts estiment que les enfants et les personnes âgées sont également plus vulnérables.

Piqûres Fatales en Italie

En juillet, un homme de 52 ans en Sicile a été piqué par une Araignée Récluse Brun, finissant par succomber à ses blessures. Les titres ont été faits à nouveau lorsqu'un homme de 23 ans dans la région du sud de l'Italie, les Pouilles, est décédé samedi d'un choc septique et d'une défaillance d'organes, suite à une piqûre d'araignée un mois plus tôt.

En règle générale, l'Araignée Récluse Brun, souvent trouvée dans des terriers et préférant les sols secs, est considérée comme plutôt docile. Elle n'attaque que lorsqu'elle se sent menacée. Après une piqûre, les experts recommandent de laver la plaie avec de l'eau et du savon. Si le démangeaison est extrême ou s'il y a une rougeur, une crème corticostéroïde ou des antibiotiques peuvent soulager.

Malgré les préoccupations concernant la propagation de l'Araignée Récluse Brun en Italie, il est important de noter que l'éducation sur cette espèce peut aider à atténuer la peur. Comprendre son comportement, comme étant docile et n'attaquant que lorsqu'elle se sent menacée, peut apporter un certain réconfort. De plus, connaître les étapes à suivre après une piqûre, comme laver la plaie avec de l'eau et du savon, ou chercher des soins médicaux si les symptômes empirent, peut prévenir les complications potentielles.

