- Le verdict est annulé dans le cas de faute médicale liée au décès d'un patient atteint de Covid-19.

La plus haute juridiction fédérale (BGH) a annulé la condamnation d'un médecin qui avait écopé d'une peine de prison de trois ans et demi pour homicide involontaire. Le médecin avait soi-disant administré une dose létale de chlorure de potassium à un patient gravement malade du COVID-19 dans un service de soins intensifs pendant l'automne 2020, dans le but de faciliter le décès de l'homme, selon la défense. Le tribunal inférieur d'Essen avait déclaré le médecin coupable en novembre 2021.

Cependant, les juges fédéraux ont déterminé qu'il n'était pas démontré de manière définitive que le décès du patient de 47 ans était dû à l'injection. Les appareils de maintien en vie avaient déjà été débranchés avant l'incident. Par conséquent, le tribunal inférieur doit réexaminer l'affaire.

Cependant, le médecin ne échappera peut-être pas à la peine : dans deux autres cas similaires, il a été condamné pour tentative d'homicide involontaire. La BGH a confirmé ce jugement et a rejeté le pourvoi, le rendant définitif.

La défense du médecin a argumenté que l'arrêt des appareils de manière licite avait entraîné le décès, pas l'injection de chlorure de potassium. Le médicament était destiné à adoucir le processus de décès. Cependant, son impact potentiel remained uncertain. De plus, une prise en charge palliative de la fin de vie avait été discutée avec l'épouse avant l'incident.

Une infirmière avait rapporté la situation, affirmant que le médecin n'avait pas abandonné le patient de la ville néerlandaise de Venlo. Le médecin avait allegedly informé l'épouse qu'il n'y avait plus d'espoir.

La décision de la BGH d'annuler la condamnation du médecin a suscité un débat sur le rôle des réglementations de santé et de sécurité dans de telles situations de soins de fin de vie. Malgré la condamnation du médecin dans deux cas similaires, le tribunal a reconnu l'incertitude entourant les effets de l'injection de chlorure de potassium et la contribution potentielle des appareils de maintien en vie retirés au décès du patient, soulignant l'importance de procédures de santé et de sécurité approfondies dans de telles situations critiques.

