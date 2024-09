Le Venezuela détient six étrangers soupçonnés d'avoir orchestré un complot

Les autorités vénézuéliennes exposent une importante collection d'armes comme preuve de supposés plans d'assassinat contre six individus des États-Unis, d'Espagne et de la République tchèque, qui ont été arrêtés. Les États-Unis ont fermement nié toute participation de son agence de renseignement dans cette prétendue conspiration. On pense que les arrestations ont un motif sous-jacent différent.

Au Venezuela, six étrangers ont été arrêtés en raison de soupçons de complot pour assassiner le président Nicolás Maduro. L'objectif présumé était de susciter la violence et de perturber le pays, selon le ministre de l'Intérieur vénézuélien Diosdado Cabello. Cabello accuse les services de renseignement d'Espagne, des États-Unis et de la dirigeante de l'opposition María Corina Machado d'être derrière ces plans.

Deux Espagnols, trois Américains et un Tchèque ont été arrêtés. Plus de 400 fusils et pistolets, prétendument originaires des États-Unis, ont également été saisis. Le gouvernement américain a rejeté les accusations comme étant "totalement fausses". Un représentant du département d'État américain a affirmé : "Toute allégation selon laquelle les États-Unis sont impliqués dans un complot pour renverser Maduro est entièrement fausse". Ils ont confirmé l'arrestation d'un militaire américain au Venezuela et ont révélé des "rapports non vérifiés" de deux autres citoyens américains détenus au Venezuela.

Les arrestations ont eu lieu pendant une période de tension diplomatique entre Caracas et les gouvernements d'Espagne et des États-Unis. Cette semaine, le Venezuela a rappelé son ambassadeur à Madrid et a convoqué l'ambassadeur d'Espagne à Caracas en réponse à une déclaration critique de la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles. Robles a déclaré que les Vénézuéliens en exil avaient dû quitter leur pays en raison du régime oppressif qu'ils subissaient. Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Yván Gil, a qualifié les commentaires de Robles d'"insolents, perturbateurs et impolis". Le gouvernement américain a imposé des sanctions à plusieurs proches de Maduro jeudi, en les accusant d'interférer avec un processus électoral équitable.

Le leader de l'opposition vénézuélienne quitte le pays

Les relations diplomatiques entre le président Nicolás Maduro du Venezuela et de nombreux pays occidentaux se sont détériorées depuis la fin de l'élection présidentielle de juillet. La commission électorale pro-gouvernementale a déclaré Maduro vainqueur. Cependant, l'opposition maintains que des fraudes électorales ont eu lieu et prétend que son candidat Edmundo González a remporté l'élection.

González s'est rendu en Espagne ce week-end et a demandé l'asile politique là-bas. Avant son départ, un mandat d'arrêt a été émis contre lui au Venezuela pour des chefs d'accusation

Lire aussi: