Le Venezuela considère le conflit en Ukraine comme une "opportunité stratégique" en termes géopolitiques.

Malgré les riches ressources pétrolières du Venezuela, le pays fait actuellement face à une crise sévère. Le président Maduro, au pouvoir depuis plus de dix ans, est largement critiqué pour sa gestion calamiteuse des affaires du pays. Sa dernière réélection, pour laquelle il a été déclaré vainqueur avec 51 % des voix, est très contestée et est toujours contestée par l'opposition, plus d'un mois après l'élection.

Les résultats officiels de l'élection, annoncés par l'autorité électorale contrôlée par le gouvernement, ont été accueillis avec scepticisme par l'opposition, qui n'a pas été informée du décompte détaillé des voix. L'opposition continue de réclamer le départ de Maduro par des manifestations pacifiques et des interventions internationales.

Mauro Toldo, expert financier à Dekabank, surveille les actions de Maduro depuis des années. Il décrit les politiques économiques de Maduro comme étant égoïstes, déclarant : "Mes amis ont quelque chose, les autres n'ont rien." Toldo estime que l'économie du pays, autrefois prospère, n'est plus qu'une ombre de ce qu'elle était.

Le Venezuela est en crise économique depuis plus de dix ans, avec des périodes de grave pénurie, comme celles où les gens ne pouvaient pas trouver d'essence. L'économie du pays montre maintenant des signes de reprise, en partie grâce à la demande d'or noir vénézuélien suite à la guerre en Ukraine. Cette demande ne vient pas seulement des partenaires traditionnels du Venezuela, mais aussi des pays occidentaux, selon Sabine Kurtenbach, experte du Venezuela à l'Institut GIGA de Hambourg.

Kurtenbach estime que le passage aux énergies renouvelables peut servir de mesure efficace contre les dirigeants autocrates dont le pouvoir repose sur le pétrole ou les combustibles fossiles.

Dans un nouvel épisode de podcast, la présentatrice Andrea Sellmann discute de la relation entre le Venezuela et la Russie, du rôle des livraisons d'armes et de l'implication de l'Allemagne avec Sabine Kurtenbach et Mauro Toldo. Ils discutent de l'avenir du Venezuela, des chances de l'opposition de renverser Maduro et de l'impact de la crise économique sur le peuple du pays.

Kurtenbach est la présidente par intérim de l'Institut GIGA de Hambourg, où elle étudie la violence et le changement social. Ses recherches comprennent le cas du Venezuela. Toldo, quant à lui, est le directeur des marchés émergents à Dekabank et est responsable de l'analyse des risques pays. Il s'intéresse particulièrement au Venezuela en raison de ses racines vénézuéliennes.

