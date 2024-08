- Le vénérable paresseux qui réside dans le zoo le plus établi du monde meurt à 54 ans.

À l'âge de 54 ans, le plus vieil sloth de zoo du monde a dit adieu au zoo de Krefeld. Ce sloth bicéphale âgé, nommé Jan, est décédé récemment à la maison de la forêt tropicale, victime de son grand âge, comme l'a annoncé le zoo. Originaire de la vie sauvage en 1969, cet animal avait résidé au zoo de Krefeld pendant 38 ans. Auparavant, Jan avait vécu au Tierpark Hagenbeck à Hambourg jusqu'en 1986.

En raison de son âge remarquable, le sloth a trouvé sa place dans le Guinness World Records en 2021. L'entrée dans la catégorie "Plus vieil sloth en captivité" a été confirmée par un certificat renouvelé annuellement, selon les informations. Le sloth a acquis le surnom de "SlothAncien" non seulement pour son grand âge, mais aussi pour sa nombreuse progéniture. Aux côtés des deux sloths femelles Lolita et Trine, Jan a été confirmé comme le père de 22 descendants à Krefeld.

Selon le zoo, Trine, un sloth de 22 ans, vit toujours dans la maison de la forêt tropicale avec le dernier descendant de Jan. Le plus jeune sloth de la pièce est un mâle et est né en mars 2024.

