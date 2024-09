Le vénérable monastère était perché sur le bord de la falaise.

Depuis sa fondation au 4ème siècle de notre ère par des colons chrétiens précoces sur la côte de la Mer Noire, le sanctuaire a été témoin de la transformation de l'Empire romain en l'ère byzantine, de l'ascension des Ottomans, de la lutte turque pour l'indépendance après la Première Guerre mondiale, de décennies de vandalisme et de négligence, et d'un remarquable renouveau à notre époque.

Un spectacle plus captivant que le passé tumultueux de Sümela est son apparence actuelle – des chapelles, des cours, des bibliothèques, des quartiers d'habitation, une tour carillon, un aqueduc et une source sacrée nichés précairement sur un rebord rocheux à plus de 275 mètres au-dessus d'une vallée fluviale boisée dans les Alpes Pontiques.

Chaque jour, des milliers de visiteurs – certains pèlerins religieux, mais la plupart attirés par les fresques et l'architecture précoces qui semblent défier la gravité – empruntent un chemin pavé de pierres pour se rendre au monastère. Un autre attrait est la possible inscription de Sümela sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Maintenant utilisé comme musée d'État plutôt que comme communauté religieuse active, le monastère a fait l'objet de restaurations approfondies pour assurer sa sécurité pour le tourisme et réparer les dommages causés par les incendies, les chasseurs de trésors, les vandales et les touristes bruyants.

"Nous avons toujours eu des problèmes de rochers qui tombent", reconnaît Levent Alniak, responsable des musées et sites historiques de la province de Trabzon. "Pour protéger les structures et assurer la sécurité des visiteurs, nous avons embauché des alpinistes experts pour sécuriser la falaise." Suspendus en l'air, ces alpinistes ont utilisé des câbles en acier et de massives chevilles métalliques pour installer des filets et des barrières en acier maillé sur la paroi rocheuse au-dessus du monastère.

La restauration en cours a révélé des trésors insoupçonnés, tels qu'un tunnel caché menant à une chapelle non découverte qui aurait pu servir de poste d'observation pour protéger le monastère. À l'intérieur de la petite église, les archéologues ont découvert des fresques vives représentant le ciel et l'enfer, la vie et la mort.

Renaissance des Fresques

La restauration des fresques exquises du monastère se poursuit, un projet sur plusieurs années nécessitant un travail méticuleux et intensif par des experts en restauration. Pendant la saison sèche, les visiteurs peuvent observer ces experts en train de nettoyer les graffitis et de retirer les dommages infligés au monastère entre les années 1920 et 1960.

"Pendant des années, il n'y avait aucun contrôle ici, et il y a eu beaucoup de vandalisme", explique le restaurateur Senol Aktaş, prenant une pause dans son travail sur une fresque du 18ème siècle de la Vierge Marie conversant avec un ange sur la façade de l'impressionnante Église du Rocher de Sümela. "Nous essayons de retirer les graffitis en les peignant avec un style et des couleurs similaires à ceux utilisés par les artistes originaux."

Sümela surplombe presque 300 mètres au-dessus de la vallée en contrebas. Bien que les fresques extérieures soient impressionnantes, elles pâlissent en comparaison des images plus anciennes à l'intérieur. Derrière sa façade, l'église disparaît dans une grande grotte remplie d'images vives du 13ème siècle. De grands portraits de Jésus et de la Vierge Marie regardent depuis le plafond, tandis que les murs représentent des anges, des apôtres et des saints, y compris une dramatisation de Saint Ignace étant déchiré par des lions dans un amphithéâtre romain.

Les yeux manquent à de nombreuses fresques inférieures, celles facilement accessibles aux mains humaines. Certains affirment qu'elles ont été intentionnellement défigurées par des musulmans.

Cependant, Öznur Doksöz, qui guide les visiteurs à Sümela depuis son ouverture au public dans les années 1980, présente une autre théorie. "La Vierge Marie est une personne sainte pour les musulmans également. Alors, les gens du coin sont venus et ont fait des marques sur les fresques, surtout les yeux, croyant que les puces de peinture les béniraient. Nous ne savons pas si cette histoire est vraie, mais c'est ce que les gens disent."

Fondations légendaires et historiques de Sümela

Malgré l'absence de preuves concluantes, l'histoire de la fondation du monastère reste incertaine – un mélange de faits et de mythes.

Selon la légende, les racines de Sümela remontent à 386 de notre ère et à une révélation divine vécue par les moines grecs Barnabas et Sophronios. Ils ont été conduits dans la région isolée par une vision dans laquelle la Vierge Marie leur a parlé d'une peinture de Luc l'apôtre cachée dans les Alpes Pontiques. Les moines ont finalement découvert le reliquaire sacré – une image sombre de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, qu'ils ont nommée Panagia Soumela – dans la grotte qui abriterait plus tard l'Église du Rocher.

La grotte est restée un lieu de pèlerinage pendant des siècles. Ce n'est qu'au 13ème siècle que le monastère, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été établi par des moines orthodoxes pendant une période où le dernier royaume chrétien régnait sur la région. Le monastère a prospéré sous les Ottomans, qui ont capturé la région en 1461.

Même en tant que musulmans, les Ottomans ont accordé à leurs sujets des libertés religieuses surprenantes – tant qu'ils restaient loyaux à l'empereur.

"Parfois, ils transformaient une église en mosquée, comme Sainte-Sophie à Istanbul", explique Alniak. "Mais la plupart du temps, ils permettaient aux chrétiens de continuer à pratiquer leur religion." Les sultans soutenaient même certains des sites chrétiens les plus importants. "Les sultans considéraient Sümela comme un lieu sacré et ont aidé le monastère en fournissant des dons et des terres supplémentaires", ajoute-t-il.

Sümela était renommé pour attirer des pèlerins chrétiens et musulmans, et a servi de monastère grec orthodoxe actif jusqu'au début du 20ème siècle. Après l'effondrement de l'Empire ottoman à la suite de la Première Guerre mondiale, la guerre civile qui a suivi entre les résidents turcs et grecs a abouti à un échange de population en 1923 entre les parties asiatiques et européennes de l'empire.

De nombreux Grecs résidant dans les Alpes Pontiques et la côte noire de la mer Noire ont choisi de migrer en Grèce, y compris les moines du monastère de Soumela. Inquiets d'être dévalisés pendant leur voyage en Grèce, les moines ont caché les trésors du monastère dans des lieux secrets de la vallée d'Altindere, prévoyant de les récupérer plus tard.

Le monastère désertique est rapidement devenu un refuge pour les chercheurs de trésors à la poursuite de ces artefacts inestimables. Finalement, la Panagia Soumela a été récupérée par les moines et est maintenant abritée dans le monastère Nea Soumela dans le nord de la Grèce. Malheureusement, certains reliques ont été smugglées à l'étranger et peuvent maintenant être trouvées dans divers musées ou collections privées dans le monde.

Dans les années 1970, le ministère turc de la Culture et du Tourisme a entrepris des efforts pour préserver et restaurer Soumela en tant que trésor national. Au fil des décennies suivantes, des améliorations ont été apportées pour le rendre plus accessible aux touristes et aux pèlerins.

Un tournant crucial dans le renouveau du monastère s'est produit le 15 août 2010, jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, lorsque l'Archevêque de Constantinople a conduit le premier service de culte orthodoxe à Soumela en 88 ans. Cette tradition est depuis répétée annuellement le 15 août, tandis que les fidèles sont autorisés à prier dans les chapelles du monastère tout au long de l'année.

Visiter Soumela aujourd'hui

Le monastère de Soumela est niché dans le parc national de la vallée d'Altındere, à environ une heure de route au sud de Trabzon, une ville côtière populaire de la mer Noire en Turquie.

Les visiteurs ont le choix de conduire eux-mêmes ou de rejoindre des circuits en van et minibus organisés par des agences de voyage à Trabzon. Des bus de navette transportent les visiteurs depuis le parking jusqu'au pied d'un sentier raide, qui se termine par des marches menant à l'entrée du monastère.

Le prix d'entrée est de 20 euros ou 60 livres turques. Le monastère est ouvert de 8 h à 19 h entre juin et septembre, et de 8 h à 17 h entre octobre et mai. Un court documentaire sur la restauration est projeté dans l'une des anciennes cellules des moines. Prévoir de passer une à deux heures sur place.

Juste à l'extérieur de la porte d'entrée se trouve une petite boutique vendant des en-cas et des souvenirs, des distributeurs automatiques, des sièges extérieurs et des toilettes.

Les visiteurs sont invités à porter des chaussures solides et à s'habiller selon la météo, en tenant compte de la possibilité de pluie pendant les mois les plus chauds et de neige pendant l'hiver.

Trabzon est à environ 13 heures de route en voiture d'Istanbul, mais seulement à deux heures de vol. Turkish Airlines assure 10 vols quotidiens entre Istanbul et Trabzon, ainsi que des voyages de retour.

Le village de Coşandere offre l'hébergement le plus proche du monastère, notamment l'hôtel trois étoiles Sümela Holiday Hotel. Trabzon propose une plus large sélection d'options d'hébergement, telles que l'hôtel Ramada Plaza en bord de mer et l'hôtel Radisson Blu en hauteur.

Avec l'option de vols quotidiens depuis Istanbul, explorer le monastère de Soumela est devenu un plan de voyage facile pour de nombreux touristes. (voyage)

