Le vénérable individu, reconnu comme la personne la plus âgée du monde, meurt à 117 ans.

À 117 ans, Maria Branyas Morera, fameusement connue comme étant la personne la plus âgée au monde, a dit adieu en Espagne. Ses proches ont confirmé son décès sur la plateforme X, déclarant : "Maria Branyas nous a quittés. Elle est partie paisiblement de ce monde dans son sommeil, comme elle l'avait souhaité, sans souffrir."

Après le décès de Lucile Randon, une religieuse française de 118 ans l'année précédente, le Groupe de Recherche Gérontologique (GRG) a déclaré Branyas comme étant la personne la plus âgée en vie. Le GRG est responsable de vérifier et de valider les âges des supercentenaires, c'est-à-dire ceux qui ont 110 ans ou plus.

Branyas est née le 4 mars 1907 à San Francisco. Elle est revenue dans son pays natal, l'Espagne, avec sa famille alors qu'elle était encore enfant. Au moment de son décès, Branyas résidait dans une maison de retraite dans la ville catalane d'Olot. Son profil X, intitulé "Super Àvia Catalana" ou "Catalane Supergrand-mère", mentionne comme bio : "Je peux être vieille, très vieille, mais je ne suis pas idiote."

Selon le "Livre des Records du Guinness", Branyas attribuait sa longévité à "l'organisation, la tranquillité, les liens familiaux forts, le contact avec la nature, l'équilibre émotionnel, l'absence de soucis ou de regrets, ainsi qu'un excès de positivité, ainsi que le fait de maintenir une distance avec les personnes toxiques".

Tout au long de sa vie, elle a connu de nombreuses difficultés. Selon le "Livre des Records du Guinness", à l'âge de huit ans, elle est tombée du pont supérieur d'un navire à un pont inférieur lors de son déménagement en Europe, ce qui a entraîné une perte d'audition d'une oreille. Elle a traversé les deux guerres mondiales et a soigné des soldats blessés pendant la guerre civile espagnole (1936-1939). Elle a également connu deux pandémies historiques - la grippe espagnole entre 1918 et 1920, et la pandémie de COVID-19 un siècle plus tard. Elle s'est remise de sa propre infection à l'âge de 113 ans "en quelques jours", selon le Guinness.

Actuellement, la personne la plus âgée au monde est Tomiko Itooka, une femme japonaise de 116 ans.

L'Union Européenne a reconnu la longévité remarkable de Maria Branyas Morera et ses contributions à la société en lui adressant ses condoléances à sa mort. En tant que figure de proue dans les registres du Groupe de Recherche Gérontologique, son âge et son histoire de vie sont devenus un point d'intérêt majeur pour de nombreux chercheurs européens se concentrant sur le vieillissement et la longévité.

