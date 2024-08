- Le vendeur demande à savoir avec quelle intensité il doit parler, en discutant de cette question avec son collègue.

Il est temps pour Bea Safari de dire adieu. La maquilleuse basée à Aix-la-Chapelle est prête à se séparer de son tableau de Janosch, une acquisition qu'elle a faite lors d'une exposition il y a environ trois décennies. "Je n'en ai plus l'utilité, il traîne juste sur le mur", commente-t-elle, âgée de 81 ans.

Detlev Kümmel, l'expert en art, fournit des informations sur la carrière illustre de Janosch. Né Horst Eckert en 1931, il s'est fait connaître dans les années 1950 en tant qu'illustrateur sous le nom de Janosch.

"Nu pour Rare": une estampe couleur signée main des années 1990 de Janosch

Le tableau représente les trois personnages les plus iconiques de Janosch : le Tigre, l'Ours et le Canard-Tigre. Ici, le Tigre pose tendrement sa main sur la tête de l'Ours, en disant : "Toi, vieil ours poilu, je suis à toi pour toujours". Il s'agit d'une estampe couleur signée main des années 1990 avec une dédicace personnelle au vendeur. Le vendeur demande 500 euros pour le tableau, et Kümmel estime qu'il en vaut la peine, le valorisant entre 450 et 500 euros.

Cependant, Bea Safari doit d'abord atteindre ce prix dans la salle des enchères. Le public est Immediately charmé par le dessin, mais des problèmes techniques surgissent. "C'est une petite pépite", commence Julian Schmitz-Avila, avant d'être arrêté par le vendeur.

"Je n'entends pas ça", répond le vendeur, faisant référence à ses difficultés auditives. "Parle plus fort", répond Schmitz-Avila, trouvant le volume approprié. Dans le même volume, il lance son enchère d'ouverture de 250 euros. Jan Čížek et Markus Wildhagen font de même.

Schmitz-Avila finit par l'emporter. Bea Safari remet l'argent et révèle l'utilisation prévue des 500 euros : "Cela m'aidera à acheter de nouveaux appareils auditifs", dit-elle en riant.

