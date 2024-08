- Le véhicule se retourne et glisse sur 150 mètres, pour finalement atterrir sur son toit.

À Stuttgart, un homme a perdu le contrôle de son véhicule à grande vitesse, entraînant un accident de roulage. Le véhicule a quitté la route, s'est renversé et a glissé sur son toit sur une distance supplémentaire de 150 mètres, selon les autorités. Le conducteur de 27 ans et son passager de 53 ans ont tous deux subi des blessures légères et ont été transportés à l'hôpital par les secours à l'aube.

L'accident a également entraîné la destruction de deux feux de circulation, selon le porte-parole de la police. Les forces de l'ordre ont découvert des traces de dérapage sur la route, indiquant l'usure des pneus lorsqu'une voiture glisse sur l'asphalte.

Initialement, la rue Heilbronner était complètement bloquée, puis rouverte partiellement en direction de la sortie de la ville. Les lignes de tramway U7 et U15 ont également été momentanément arrêtées.

La voiture endommagée a dû être remorquée depuis le lieu de l'accident. Malgré l'accident, le conducteur et le passager ont réussi à s'en sortir avec des dommages mineurs à leur propre voiture.

Lire aussi: