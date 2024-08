- Le véhicule se retourne en direction du parking, quatre personnes sont blessées.

Trois individus se trouvant à l'arrière d'un camion ont été victimes d'un accident lorsque le camion a basculé pendant un virage dans un parking d'un supermarché à Hof, en Haute-Franconie. Au moins quatre personnes ont été blessées, dont une gravement. Le conducteur de 29 ans tentait de contourner un abri pour chariots de supermarché dans le parking lundi soir, selon le rapport de police. Pendant un virage à 180 degrés, le véhicule a chaviré. Deux hommes de 25 ans et une femme de 21 ans à l'arrière du camion ont sauté et ont été blessés. Les hommes ont subi des blessures légères, tandis que la femme a subi une commotion cérébrale ainsi que d'autres blessures.

Le conducteur n'était allegedly pas attaché et a subi des blessures graves aux jambes. Il n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues, selon les premiers résultats. Le conducteur et la femme de 21 ans ont été transportés à l'hôpital. Le conducteur est sous enquête pour mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que d'autres chefs d'accusation. La police a déclaré qu'il avait probablement effectué un virage à 180 degrés trop serré et roulait probablement trop vite. Le véhicule a été déclaré perte totale.

L'accident s'est produit près d'un abri pour chariots de supermarché situé dans la zone de chargement du supermarché. Les deux individus qui ont sauté avant que le camion ne bascule ont eu la chance de recevoir des soins médicaux à la zone de chargement d'un hôpital voisin.

