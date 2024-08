- Le véhicule rencontre un chariot tiré par des chevaux, faisant cinq blessés.

Oh non, un malheureux incident impliquant une carriole a entraîné la blessure de cinq personnes dans la région de l'Oberallgäu, dont trois ont été gravement blessées. Ce qui s'est passé, c'est qu'un conducteur n'a pas vu la carriole sur une route près d'Immenstadt, ce qui a entraîné une collision. Par conséquent, tous les passagers de la carriole ont été éjectés. Le cheval, tirant la carriole vide, a réussi à parcourir une courte distance dans un champ avant de s'échapper de son harnais et de s'enfuir.

Parmi les occupants de la carriole, trois ont subi des blessures graves, tandis que le quatrième a subi des blessures légères. Le conducteur de la voiture a également subi des blessures légères. Il semble que le cheval ait également subi quelques blessures légères aux jambes.

De nombreux services d'urgence étaient présents, et des hélicoptères ont été utilisés. L'incident s'est produit sur la route reliant Immenstadt et Untermaiselstein, entraînant la fermeture de la route pendant quatre heures pour les opérations de secours.

Dans la foulée de l'accident, les autorités ont suggéré d'améliorer l'infrastructure de transport et de télécommunications de la région pour renforcer la sécurité, comme installer de meilleurs panneaux de signalisation et améliorer la couverture cellulaire pour les services d'urgence. En raison de l'incident, la nécessité d'une communication fiable et efficace entre les services d'urgence est apparue.

