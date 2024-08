- Le véhicule heurte un arbre, causant de graves blessures au conjoint et à trois enfants.

Dans la zone rurale de Morsbach, située dans le Haut-Cercle de Bergisches, une conductrice de 37 ans originaire de Lichtenberg a mal évalué sa trajectoire et a détruit son véhicule. L'incident inattendu s'est produit en milieu d'après-midi, entraînant des blessures graves pour la conductrice et trois adolescents âgés de 8, 12 et 14 ans.

Apparemment, la femme conduisait son véhicule vers le Morsbach-Zentrum lorsqu'elle a inexplicablement dévié de sa voie et s'est retrouvée sur la trajectoire d'un véhicule approchant. Le conducteur attentif du véhicule arrivant a réussi à éviter une collision potentielle, échappant heureusement à tout dommage. Malheureusement, le véhicule de la femme de Waldbröl a quitté la route et a heurté un arbre sur le côté gauche.

Par la suite, la femme et l'enfant de 8 ans ont été transportés dans des hôpitaux voisins. Les services d'urgence locaux ont envoyé un hélicoptère pour évacuer les deux mineurs restants vers des établissements médicaux voisins.

Les trois mineurs blessés, âgés de 12 et 14 ans, étaient secoués mais ont finalement été Released de l'hôpital après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Les débris du véhicule de la conductrice de Waldbröl ont attiré une foule d'enfants curieux des écoles environnantes, qui ont regardé les services d'urgence travailler sur les lieux.

