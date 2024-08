- Le véhicule glisse sur des passants, faisant quatre blessés.

Sur une route glissante à Münster, un jeune homme de 18 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un groupe de personnes au centre-ville aux premières heures du dimanche. Sept personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, selon les autorités. Les premières enquêtes suggèrent que le véhicule a dévié sur le trottoir pendant un virage, heurtant quatre piétons. Deux hommes de Bochum (22 et 23 ans) et une femme (22) et un homme de Münster (26 ans) ont été hospitalisés avec des blessures graves.

Le véhicule du jeune homme a ensuite heurté la façade vitrée d'un hôtel, causant des dommages. Le conducteur et deux passagers ont subi des blessures légères. Un test de substances sur le jeune homme de 18 ans s'est révélé négatif. Les enquêtes sur les circonstances de l'accident se poursuivent. Les autorités n'envisagent aucune activité suspecte.

L'accident du dimanche matin a perturbé la tranquillité du centre-ville. Après l'incident, le jeune homme a dû passer le reste de son dimanche à l'hôpital.

Lire aussi: