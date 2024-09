Le vaisseau Verity a été récupéré avec succès.

Dans la Mer du Nord, dans la baie allemande, une opération de sauvetage notable s'est achevée, bien qu'avec un peu de retard. Récemment, une grue spécialisée a réussi à soulever la partie avant du cargo "Verity" immergé du fond de l'océan à la surface. Malheureusement, il n'y a toujours aucun signe des trois marins portés disparus.

Huit mois après la tragique collision de deux navires dans la baie allemande, les derniers vestiges importants du "Verity" coulé ont été récupérés. Une grue polyvalente a placé la section avant d'environ 50 mètres sur une plateforme, selon le porte-parole de la Direction générale des voies navigables et de la navigation.

"L'opération de sauvetage remarquable d'aujourd'hui a été terminée avec succès et en toute sécurité", a déclaré Eric Oehlmann, directeur de la Direction générale des voies navigables et de la navigation, selon un communiqué officiel. Il a salué le professionnalisme de tous ceux qui ont participé à l'opération dans des circonstances très difficiles. La section arrière du navire, qui s'est brisée sous l'eau, a été soulevée du fond de l'océan quelques jours plus tôt. Une remorqueuse transportera ensuite les débris aux Pays-Bas pour être éliminés.

L'opération de sauvetage a connu des retards mardi. Les chaînes de récupération prévues ont glissé du fond marin et sont tombées sur le fond marin elles-mêmes, comme l'a expliqué Marc Antony Rooijakkers, l'un des responsables de l'opération. Les chaînes ont été brièvement attachées à la rambarde du "Verity", mais elle s'est finalement détachée. Des plongeurs ont été envoyés pour récupérer les chaînes du fond marin et les rattacher.

La Direction générale des voies navigables et de la navigation de Bonn a révélé qu'une des grues flottantes les plus puissantes d'Europe, la Hebo Lift 10, a été utilisée pour le sauvetage du navire brisé. Capable de soulever jusqu'à 2 200 tonnes, la Hebo Lift 10 a été utilisée dans cette opération.

Dans les premières heures du 24 octobre 2023, le navire à moteur côtier "Verity" et le cargo "Polesie" se sont heurtés dans la baie allemande, à l'ouest de l'île haute-mer de Helgoland. Alors que le "Verity", transportant une équipe de 7 marins et 187 rouleaux de tôles en acier, sombrait, de nombreux navires et un hélicoptère de la marine allemande recherchaient l'épave. Les mauvaises conditions météorologiques et marines ont gêné l'opération. Deux membres d'équipage ont été secourus de l'eau, mais les efforts de sauvetage sont arrivés trop tard pour cinq autres. Les corps de deux hommes ont été récupérés, mais il n'y a toujours pas de nouvelles des trois marins portés disparus. Les autorités supposent qu'ils ont péri dans la catastrophe.

Après le sauvetage réussi de la section avant, l'équipe de sauvetage a concentré ses efforts sur la récupération de la partie arrière du "Verity" des profondeurs de la Mer du Nord. En dépit de certains défis rencontrés pendant l'opération, l'immensité du fond marin et les compétences des plongeurs ont assuré la récupération en toute sécurité de la section arrière.

