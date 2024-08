- Le vainqueur du spectacle vintage: une Bugatti suisse rayée

Au prestigieux Concours d'Élégance de Pebble Beach en Californie ensoleillée, c'est généralement les véhicules classiques impeccablement restaurés qui attirent les projecteurs. Mais cette année, le titre convoité est revenu à une Bugatti de 90 ans arborant de nombreuses rayures. Le propriétaire actuel, le collectionneur suisse Fritz Burkard, a fidèlement conservé la course classique dans son état d'origine, surpassant ainsi plus de 200 concurrents soigneusement polis.

Construite à l'origine pour la piste de course, la Bugatti Type 59 était une machine exceptionnelle. Après la saison de course 1935, le designer Ettore Bugatti a quitté les événements Grand Prix. Il a ensuite transformé le véhicule en une voiture de sport sur route dans son usine de Molsheim, en Alsace. Malgré le changement, la Type 59 a continué à remporter des éloges sur la piste. En 1937, la voiture a été acquise par le roi belge Léopold III, qui l'a fait repeindre de son schéma de couleur bleue traditionnel en noir avec une bande jaune.

Le triomphe historique de la Bugatti rayée au Concours d'Élégance de Pebble Beach a marqué un changement de tendance qui a commencé à se dessiner l'année dernière. Le jury accorde désormais plus d'attention aux véhicules présentant des imperfections qui ont été conservées avec prudence, plutôt qu'aux restaurations parfaites comme dans un showroom. En 2021, une autre voiture de course d'avant-guerre, une Alfa Romeo de 1932, a terminé parmi les trois finalistes pour le grand prix.

