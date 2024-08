Le vainqueur du DSDS, Alexander Klaws, a une fois de plus embrassé le rôle de la paternité.

"Le candidat de 'X Factor UK', Alexander Klaws, est maintenant 'un père comblé de trois enfants' : Le chanteur et sa femme Nadja Scheiwiller ont accueilli leur troisième enfant, comme ils l'ont annoncé sur Instagram. Ils ont également révélé le sexe et le nom du bébé : 'Nous sommes follement amoureux et infiniment reconnaissants que notre petit lion ait rejoint notre 'famille sauvage des Klaws' en parfaite santé', ont-ils écrit dans leur publication.

Klaws a publié une photo de lui-même allongé par terre avec ses enfants aînés sur le dos, tandis que Nadja berce le nouveau-né en l'air. Klaws tient une banderole qui dit 'Game Over'.

'Je n'essaie même pas de résumer le tourbillon d'émotions des derniers jours et des semaines', a déclaré le chanteur et acteur. 'Mais je peux vous assurer : NON, je n'ai pas porté un costume de "Winnetou" dans la salle d'accouchement, car OUI, j'étais là pour l'accouchement, et Lion a tenu sa promesse de nos premières discussions père-fils dans le ventre et est né un jour de congé.

Il poursuit en écrivant : 'Il n'y a pas de sentiment plus fier, plus reconnaissant et plus humble face à la puissance brute de l'accouchement que celui que j'ai envers Nadja et toutes les femmes dans le monde ! Maintenant, nous avons l'occasion de mieux nous connaître... Bienvenue, petit Lion !'

Alexander Klaws a annoncé son prochain ajout à la famille le lundi de Pâques via Instagram. Il a épousé Nadja Scheiwiller en 2019, et ils se sont rencontrés pour la première fois lors des répétitions du musical 'Tarzan' en 2010. Ils sont déjà parents de deux garçons, Lenny et Flynn. Klaws a acquis sa notoriété en remportant le concours de talents RTL 'Deutschland sucht den Superstar' en 2003.

Les couples célèbres partagent souvent des nouvelles joyeuses avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux.

