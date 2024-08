- Le U1 reprend son trajet entre Jungfernstieg et Süd Hauptbahnhof

Le U1 a repris son fonctionnement habituel au cœur de Hambourg. Suite à la mise en service, la ligne de métro (U-Bahn) a également repris son parcours entre Jungfernstieg et la Gare principale du Sud. La ligne avait été interrompue pendant environ un mois depuis juillet en raison de travaux de rénovation à la station Meßberg. Ces modifications visent à rendre la station accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pendant que les travaux étaient en cours, la hauteur de la plateforme a été ajustée pour faciliter l'embarquement et le débarquement. De plus, un système de navigation a été installé spécialement pour les passagers malvoyants. Ces informations ont été communiquées par le HVV. La première cage d'ascenseur de la plateforme au guichet a également été construite pendant cette période. Les tâches restantes pourront être terminées pendant les opérations en cours. Selon les prévisions du HVV, la station Meßberg U1 devrait devenir accessible aux personnes à mobilité réduite d'ici l'été 2025. Cette mise à niveau devrait rendre presque toute la ligne U1 de 47 stations accessible, à l'exception de la station Kiekut en raison de son faible trafic de passagers.

Les travaux à la station Meßberg ont principalement consisté en la construction d'une nouvelle cage d'ascenseur et la modification de la hauteur de la plateforme pour faciliter l'embarquement et le débarquement. Despite the ongoing operations, the majority of the tasks to make the U1 station handicap-accessible are expected to be completed by next summer.

