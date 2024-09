Le typhon Yagi a fait au moins 74 morts au Myanmar à la suite d'inondations et de glissements de terrain dévastateurs.

Le conflit en cours en Myanmar a entraîné des inondations qui ont touché plus de 450 communautés, selon l'agence de presse de Myanmar (MPA).

Ils ont également mentionné que les opérations de secours sont en cours pour retrouver les 89 personnes portées disparues. Environ 65 000 habitations ont également été détruites, selon les données de l'agence de presse de Myanmar (MPA).

Des photos de l'agence de presse AFP montrent des maisons et des véhicules immergés à Taungoo, située à une heure au sud de Naypyidaw, la capitale. Les images montrent des résidents fuyant sur des bateaux et des radeaux de fortune en bambou, leurs biens soigneusement emballés dans des sacs en plastique.

Le typhon Yagi, la plus forte tempête en Asie cette année, a laissé un sillage de destruction dans tout le sud-est de l'Asie et la Chine du Sud, après avoir balayé la région avec de lourdes pluies et des vents puissants.

La tragédie au Vietnam a entraîné au moins 226 morts, selon l'agence vietnamienne de gestion des catastrophes, suite à la tempête et aux glissements de terrain et inondations éclair qu'elle a causés, selon Reuters.

En Thaïlande, la semaine dernière a vu neuf morts en raison des mauvaises conditions météorologiques causées par le typhon, selon Reuters citant le gouvernement thaïlandais, portant le bilan à 33 dans tout le pays depuis août, y compris les incidents liés aux intempéries.

Les scientifiques ont constamment mis en garde sur le fait que les océans plus chauds contribuent à l'intensification et à la létalité des tempêtes. Bien que les nations développées portent une plus grande responsabilité historique pour la crise climatique induite par l'homme, les nations en développement et les petits États insulaires subissent le plus durement les conséquences dévastatrices.

Les effets dévastateurs du typhon Yagi ont également atteint diverses parties de l'Asie, le rendant la plus forte tempête de l'année. L'Organisation météorologique mondiale a rapporté que Yagi a affecté plusieurs pays, causant des dommages importants et des pertes humaines.

