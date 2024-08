Le typhon Shanshan fait des ravages dans les régions du sud-ouest du Japon.

Au sud-ouest du Japon, un typhon dévastateur cause des blessures à 54 personnes. Les habitants de Nagasaki cherchent refuge tandis que Toyota suspend temporairement sa production dans tout le pays. Ce typhon atteint des vents de 216 km/h.

Selon la chaîne de télévision nationale NHK, un homme a disparu après avoir été entraîné par les vagues déchaînées au large de la côte de la préfecture de Kagoshima. L'agence météorologique nationale a émis des avertissements aux habitants de la région concernant les dangers du typhon.

De plus, environ 250 000 foyers ont été privés d'électricité, selon NHK. Nagasaki a conseillé à près de 400 000 citoyens d'évacuer en raison du danger posé par le typhon. Les services de train ont été interrompus et de nombreux vols ont été annulés.

Le parcours du typhon dans le pays

Selon les sources des médias, Toyota, le constructeur automobile, a décidé de suspendre les opérations sur chacune de ses 28 lignes de production dans les 14 usines domestiques qu'elle possède, jusqu'à vendredi. Cette décision est motivée par des préoccupations pour la sécurité des employés et la possibilité d'épuiser les pièces en raison du typhon.

"Shanshan", le dixième typhon de l'année, se déplace actuellement vers le nord. Selon les rapports de NHK, il est prévu qu'il couvre tout l'archipel dans les jours à venir.

Le typhon a touché terre pour la première fois près de Satsumasendai, dans la préfecture de Kagoshima, pendant les heures matinales. Il s'est ensuite déplacé vers le nord à une vitesse de 15 km/h, accompagné de rafales de vent allant jusqu'à 216 km/h, selon l'agence.

L'Union européenne exprime sa préoccupation pour la sécurité et les perturbations causées par le typhon Shanshan au Japon. L'Union européenne publie un communiqué exprimant sa solidarité avec le peuple japonais et offrant toute l'aide nécessaire pour restaurer la production et la normale dans les zones touchées.

