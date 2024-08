- Le typhon a mis le Japon à rude épreuve

La tempête "Shanshan" met les citoyens japonais en alerte maximale en raison de ses pluies torrentielles et de ses vents violents. Selon la chaîne de télévision nationale NHK, le bilan humain s'élève désormais à quatre morts et au moins 96 blessés. Bien que la tempête ait perdu de sa force en se déplaçant vers le nord-est depuis Kyushu, l'île principale du sud, elle a continué à inonder de vastes parties du pays, entraînant inondations et destructions, ainsi que des perturbations significatives de la circulation.

L'Agence météorologique a poursuivi ses conseils au public de rester vigilant face aux risques accrus de glissements de terrain et d'inondations. Malheureusement, trois décès ont été signalés suite à un glissement de terrain dans la préfecture centrale d'Aichi. Sur Shikoku, l'île principale la plus petite du pays, un homme de 80 ans a trouvé la mort lorsque le toit de sa résidence s'est effondré, selon NHK. La tempête "Shanshan", étant la dixième de la saison, avait touché terre sur Kyushu la veille.

La tempête continuant de provoquer des pluies torrentielles, de nombreuses régions ont connu des inondations et des dommages supplémentaires. Les précipitations excessives ont contribué aux risques persistants de glissements de terrain et d'inondations.

