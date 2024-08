- Le type d'existence ou d'entité vivante le plus répandu en Saxe-Anhalt.

Un nombre important d'individus en Saxe-Anhalt vivent seuls. En 2023, ils représentaient la plus grande part des formes de vie commune avec 44 %, selon les résultats préliminaires du Microcensus 2023 rapportés par l'Office statistique de l'État. Cela était presque identique à la figure de l'année précédente de 43,9 %. Régionalement, Halle avait le taux le plus élevé de population seule avec 55 %, suivi de près par Magdebourg (52 %) et le Kreis du Pays de Burgenland (50 %).

Environ un quart de la population vivait sous le même toit avec des enfants (24 %). Les familles étaient les moins courantes dans les trois villes indépendantes de l'État - Dessau-Roßlau (20 %) et Halle et Magdebourg (toutes deux 21 %). À l'inverse, on trouvait le plus de familles dans le Landkreis de Börde (31 %), suivi de près par le Jerichower Land (30 %).

Le district de Wittenberg se distingue par le plus grand nombre de couples sans enfants.

31 % de la population vivait en couple sans enfants. Cela variait de 36 % dans le Landkreis de Wittenberg à 25 % à Halle. La taille moyenne des ménages dans l'État était de 1,9 personne.

Selon l'Office statistique de l'État, le Microcensus distingue les formes de vie commune comme suit : familles avec enfants (y compris les parents solos), couples sans enfants et individus seuls. Les individus seuls peuvent vivre indépendamment ou partager un logement avec plusieurs personnes, comme dans une colocation.

