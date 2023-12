Le Turkménistan veut fermer les portes de l'enfer

Le Canada est considéré comme un pays à risque très élevé

C'est pas vrai ! Après avoir enregistré un nombre très faible de cas de Covid tout au long de la pandémie, le deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie totale a récemment connu une très forte augmentation du nombre de cas.

Lundi, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont donc placé le Canada dans la catégorie de risque la plus élevée pour les voyageurs: Niveau 4.

Un pays favori du Moyen-Orient a fait un bond de deux rangs dans le classement des CDC, passant du niveau 1 au niveau 3, et une ville-État d'Asie est passée au niveau 3, alors qu'elle était auparavant classée dans la catégorie "Inconnu".

De plus en plus de villes américaines imposent la vaccination à l'intérieur des bâtiments, tandis que la surveillance sanitaire s'assouplit sur les bateaux de croisière.

Le 14 janvier, la France a levé l'interdiction de voyager qu'elle avait imposée pendant plusieurs semaines aux ressortissants du Royaume-Uni, tandis qu'en Chine, une femme a été contrainte de rester plusieurs jours dans la maison de son cavalier.

L'envie de passeport

Les voyageurs n'ont jamais été aussi bien lotis.

Non, sérieusement. Les restrictions liées aux pandémies mises à part, les détenteurs de passeports du monde entier bénéficient aujourd'hui d'une entrée sans visa dans 107 pays en moyenne, soit près de deux fois plus qu'en 2006.

Le problème, c'est qu'il n'existe pas de passeport moyen. Un nouveau rapport indique que deux pays asiatiques détiendront le titre de passeport le plus puissant du monde en 2022, et que l'écart entre les pays les mieux classés et les moins bien classés n'a jamais été aussi grand.

Enfin, il y a les passeports VIP extra-spéciaux - diplomatiques, d'investigation, voire présidentiels - qui confèrent des droits dont le reste d'entre nous ne peut que rêver. Voici notre explication des passeports qui ouvrent toutes les portes.

Le Japon offre le passeport le plus puissant du monde

Le vol le plus court du monde

Dans les îles Orcades, en Écosse, il existe un vol régulier qui prend moins de temps qu'il n'en faut pour enlever sa ceinture et ses chaussures pour passer au contrôle de sécurité de l'aéroport.

Le vol LM711 de Loganair, qui relie les îles de Westray et Papa Westray, couvre une distance de 1,7 mille et ne prend que 53 secondes les bons jours. Voici comment se déroule le vol de passagers le plus court du monde.

Et si vous souhaitez faire des économies dans le monde de l'aviation, lisez notre article sur les raisons pour lesquelles les avions de ligne pourraient bientôt voler avec un seul pilote.

Photos du bref vol vers Papa Westray en Écosse

2021 : L'année des passagers aériens indisciplinés

Agressions contre les membres d'équipage. Ivresse publique. Violence verbale. Selon les données de l'administration fédérale de l'aviation, 2021 a été l'année la plus noire jamais enregistrée en matière de comportement indiscipliné des passagers dans les avions américains.

Et cette année ne s'annonce pas meilleure : American Airlines annonce déjà qu'un homme a été appréhendé après avoir endommagé un avion pendant la procédure d'embarquement.

Voici ce qui s'est passé dans les cieux hostiles.

Les "portes de l'enfer" pourraient bientôt se refermer

Le cratère de gaz de Darvaza, au Turkménistan, est célébré dans le monde entier comme étant ce qui se rapproche le plus d'un véritable portail vers les Enfers.

Cependant, le président Gourbangouly Berdymoukhamedov vient d'ordonner la fermeture du site populairement connu sous le nom de "Porte de l'Enfer".

Le cratère s'est formé au début des années 1970, lorsque le sol s'est effondré lors d'une expédition soviétique de forage de gaz, et il brûle du gaz naturel depuis lors.

Dans le monde des attractions touristiques internationales, si le cratère de Darvaza est l'enfer, le Marble Arch Mound de Londres, dont on s'est beaucoup moqué, est une sorte de purgatoire décevant. Ce monticule de 8 millions de dollars a fermé ses portes le 9 janvier, six mois seulement après son ouverture.

De précieuses lettres de famille arrivent à la maison

Les lettres de famille laissées dans un avion de Southwest -- en images

La collection irremplaçable de lettres d'une famille, datant des années 1940 à 1970, a été accidentellement oubliée dans un avion de la Southwest Airlines à destination de Chicago. Contre toute attente, elles ont retrouvé leur propriétaire.

Image du haut : Des visiteurs s'alignent sur le bord du cratère de gaz Darvaza "Gates Of Hell" dans le désert de Karakum, au Turkménistan, en mai 2017. (Photo par Alec Connah/Solent News/Shutterstock)Julia Buckley, Marnie Hunter et Lilit Marcus de CNN ont contribué à ce reportage .

