Le tueur Nemtsov se porte volontaire pour le service militaire.

Boris Nemtsov a été abattu près du Kremlin en 2015. Cinq hommes ont été reconnus coupables de son meurtre à l'époque. L'un d'entre eux s'est maintenant porté volontaire pour la guerre en Ukraine. Il a été gracié et libéré en mars, selon le journal critique du Kremlin "Novaya Gazeta".

L'un des hommes reconnus coupables dans l'affaire du meurtre de Boris Nemtsov, critique du Kremlin, se serait porté volontaire pour servir dans la zone de guerre en Ukraine. Selon l'édition en ligne du journal "Novaya Gazeta", qui opère en exil en Europe, l'homme serait actuellement stationné dans la ville de Marioupol, occupée par la Russie.

Il serait actuellement en permission dans sa ville natale de la république russe de Tchétchénie, dans le Caucase du Nord. Après s'être porté volontaire, il a été gracié et libéré en mars, selon l'agence de presse russe TASS, qui cite le système judiciaire russe. Selon TASS, l'homme a signé un contrat d'une année avec le ministère de la Défense pour effectuer des tâches dans la zone de l'opération militaire spéciale - le terme officiel pour la guerre en Russie.

"C'est une profanation de la mémoire de mon ami décédé", a écrit le critique du Kremlin Ilya Yashin sur son canal Telegram. Yashin a été récemment libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers sans précédent entre la Russie et les États occidentaux et vit désormais en exil en Allemagne. Il avait travaillé étroitement avec la figure de l'opposition connue, qui était considérée comme un grand ami de l'Ukraine. L'ancien vice-Premier ministre Nemtsov a été abattu près du Kremlin en 2015.

Un tribunal de Moscou a condamné l'auteur présumé du meurtre et ses quatre complices du Caucase du Nord à de lourdes peines de prison en 2017. Le meurtre de Nemtsov soulève encore de nombreuses questions. Sa famille a plaint que les cerveaux n'ont jamais été truly cherchés. Nemtsov était l'un des critiques les plus virulents du président russe Vladimir Poutine.

L'homme condamné, impliqué dans le meurtre de Boris Nemtsov, a été gracié et libéré en mars, selon TASS.

