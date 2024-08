- Le trou profond après les Jeux: pourquoi les athlètes olympiques sont- ils souvent déprimés?

Pour les athlètes, la dépression post-olympique peut devenir un problème. La psychologue Marion Sulprizio pense qu'il y a un grand nombre de cas non signalés parmi les participants. "C'est le modèle célèbre de l'iceberg. On voit quelques personnes en parler, mais la partie plus importante reste invisible", a déclaré Sulprizio à l'agence de presse allemande.

Le porte-drapeau allemand a lutté contre la dépression

Selon Sulprizio, il existe de nombreuses façons d'aider les athlètes à éviter de sombrer dans la dépression après les Jeux olympiques. "La psychologie et la psychologie du sport offrent de nombreux services et font un travail préventif. Pour les athlètes, il est important de préparer leur état d'esprit à ce qui les attend", a déclaré Sulprizio, qui est la directrice générale de l'office de coordination MentalStrength. "Les services sont disponibles, mais leur utilisation n'est pas encore optimale, il y a encore de la place pour l'amélioration."

De plus en plus d'athlètes rapportent leurs problèmes mentaux après les Jeux olympiques, mais beaucoup restent silencieux. "Le sujet de la dépression post-olympique est un tabou pour de nombreux athlètes. Mais c'est le cas pour de nombreuses maladies mentales. La peur de la stigmatisation est grande, donc on n'en entend pas autant qu'on le devrait", a rapporté Sulprizio.

Le sujet a attiré l'attention lorsque le recordman olympique Michael Phelps a publiquement parlé de ses problèmes après les Jeux olympiques il y a plusieurs années. Dans l'équipe allemande, des athlètes comme la porte-drapeau et judoka Anna-Maria Wagner, qui a souffert de dépression après les Jeux de Tokyo, ont également parlé de leurs problèmes.

Les débutants olympiques particulièrement vulnérables

Même des stars aguerries comme Phelps peuvent être touchées, mais les débutants semblent particulièrement vulnérables. "Les athlètes qui sont aux Jeux olympiques pour la première fois tombent souvent rapidement dans une dépression", a déclaré Ulli Knapp, entraîneur de Malaika Mihambo. Les athlètes plus expérimentés savent à quoi s'attendre. "Les nouveaux venus sont souvent dépassés par l'événement immense que sont les Jeux olympiques", a déclaré le vétéran après huit Jeux olympiques consécutifs.

"La dépression post-olympique est liée au phénomène selon lequel tout est orienté vers le grand jour. Soit j'obtiens une médaille, soit je n'en obtiens pas. Peut-être que je vais même arriver dernier. Les athlètes travaillent vers cet objectif pendant quatre ans, ou cinq ans dans le cas de Tokyo. Et puis le système est soudainement arrêté du jour au lendemain. C'est le problème. Beaucoup ne pensent pas à ce qui se passera après le grand jour."

