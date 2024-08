Le trou de Beck dans la Seine

La nageuse Leonie Beck a manqué les places de médailles dans la course olympique de la Seine par une marge significative. L'écart avec le bronze était d'environ deux minutes et demie. Championne d'Europe, elle avait commencé comme co-favorite et était restée quelque peu déconcertée par la suite.

Co-favorite Leonie Beck a manqué les médailles dans la course de natation en eau libre des Jeux olympiques de la Seine. La double championne d'Europe, qui avait également remporté le double de la Coupe du monde l'année dernière, a terminé neuvième après dix kilomètres dans la rivière parisienne en 2:06:13.4 heures. L'or est allé à la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal, championne olympique de Rio et du monde, devant l'Australienne Moesha Johnson et l'italienne Ginevra Taddeucci.

"J'ai essayé de nager le plus près possible du mur pour avoir le moins de courant possible, mais c'était vraiment deux heures de force, coup de rame après coup de rame", a déclaré Beck à l'ARD : "Ça aide si vous êtes musclé, mais regardez-moi, je suis un petit gabarit. J'ai embrassé le mur, mais je ne sais pas ce que j'aurais pu faire différemment."

De nombreuses discussions sur la course

Beck, qui vit et s'entraîne en Italie, était à 2.5 minutes du bronze. La native de Wurtzbourg, qui avait terminé cinquième il y a trois ans à Tokyo, était déjà à 50 secondes derrière après le premier des six tours, mais avait ensuite remonté. Cependant, Beck a Significativement ralenti au quatrième tour. La débutante olympique Leonie Martens a nagé loin derrière et a terminé 22ème avec plus de 12 minutes de retard.

La température de l'eau était de 23 degrés Celsius, et le courant au milieu de la rivière était de 0,8 mètre par seconde. En aval, les nageurs n'ont besoin que de six minutes pour les 800 mètres, mais plus de 13 minutes pour la même distance contre le courant le long du mur de la rivière.

Il y avait eu de nombreuses discussions sur la course avant elle en raison de la mauvaise qualité de l'eau. L'entraînement a été annulé mardi pour cette raison, mais le parcours a été approuvé le lendemain, avec des niveaux de bactéries "dans la zone verte", selon le directeur des performances de DSV Christian Hansmann. Martens est entrée dans la Seine avec le champion olympique de Tokyo Florian Wellbrock et Oliver Klemet, tandis que Beck s'entraînait dans la piscine du centre sportif Georges Vellerey. Le feu vert a été donné trois heures avant le départ en fonction des dernières valeurs.

Malgré être une co-favorite pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, la nageuse Leonie Beck a manqué de peu une médaille dans la course de natation en eau libre de la Seine. Malgré avoir réduit l'écart avec le bronze après le premier tour, Beck a finalement terminé neuvième, exprimant sa déception et sa surprise face à sa performance.

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris sont un événement très attendu, avec de nombreux athlètes, dont Leonie Beck, qui s'entraînent vigoureusement pour concourir. La mauvaise qualité de l'eau a entraîné des discussions et même l'annulation des séances d'entraînement mardi, mais la course a finalement eu lieu avec l'approbation du parcours.

