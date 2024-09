- Le tronçon en ruine du pont Carola sera restauré en 2025

D'après les dossiers de la ville, la rénovation d'une section spécifique du pont Carol à Dresde devrait être terminée d'ici 2025, avec un coût estimé à environ 8,4 millions d'euros. Cette section mesure environ 400 mètres de long et se compose de trois sections reliées par des traverses. Malheureusement, une partie considérable de la section centrale, où passe le tramway, s'est effondrée.

Les sections A et B du pont déjà rénovées

Les deux sections extérieures du pont ont récemment fait l'objet de rénovations, et le pont a de nouveau été ouvert à la circulation en mars 2024. Le pont Carol, qui enjambe la route fédérale B170, les lignes de tramway et les pistes cyclables, relie le quartier gouvernemental au côté de la vieille ville et a été construit en tant que pont en béton précontraint en 1971.

Volume de trafic élevé sur le pont Carol

Selon un comptage du trafic effectué en septembre 2023, une moyenne de 27 100 véhicules utilisaient le pont quotidiennement. Il est important de noter que l'une des sections du pont était en rénovation à ce moment-là. En septembre 2022, 31 300 véhicules ont été enregistrés quotidiennement, mettant en évidence l'importance du pont en tant que voie de circulation principale pour le centre-ville de Dresde.

