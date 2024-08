- Le tronçon de route de la route 6 près de Schwetzingen nécessite une maintenance.

Conducteurs sur l'A6 sont confrontés à une forte congestion entre Schwetzingen et Hockenheim dans le district de Rhin-Neckar ces derniers temps. Aux alentours de jeudi matin, un véhicule commercial a connu une panne de roue sur la voie nord, entraînant environ 40 mètres de dommages sur la route. Selon le rapport de l'Administration fédérale des routes. L'opération de récupération du camion a continué jusqu'au vendredi matin.

Actuellement, l'équipe de réparation travaille activement sur le problème, ce qui a temporairement réduit la voie à une seule. Les administrateurs prévoient une restauration complète des deux voies d'ici samedi.

La congestion sur l'A6 est à l'origine de retards significatifs dans les transports et les télécommunications, de nombreuses entreprises dépendant de ce itinéraire pour la livraison de marchandises et de services. Cet incident a également mis en évidence l'importance de l'entretien de l'infrastructure dans le domaine des transports et des télécommunications.

Lire aussi: