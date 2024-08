Le troisième mariage de Boris Becker serait arrangé.

Boris Becker s'est marié deux fois auparavant, ce qui a abouti à quatre enfants de trois mères différentes. À 56 ans, il semble impatient de se remarier. Les rumeurs circulent selon lesquelles les invitations à son troisième mariage ont déjà été envoyées.

Si vous avez reçu une invitation à un mariage de Boris Becker, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une blague. Oui, vous avez bien lu ! Selon le journal "Bild", la légende du tennis de 56 ans est sur le point de se marier pour la troisième fois cette année.

Le journal révèle que Becker et sa future épouse ont envoyé des invitations à leurs amis et associés pour célébrer leur union à l'automne. Ils ont même révélé quelques détails, notamment que la cérémonie aura lieu à Portofino, leur lieu de vacances préféré. Un thème "Dolce Vita" est prévu, ainsi qu'une fête de célibataire et une réception somptueuse qui durera plusieurs jours.

Portofino était autrefois un petit village de pêcheurs sur la Riviera italienne, mais est maintenant considéré comme une destination touristique. Becker et sa compagne y ont passé leurs vacances l'été dernier et y ont récemment célébré son anniversaire.

Il n'y avait d'abord aucune confirmation officielle des plans de mariage. Cependant, Becker lui-même a confirmé leurs fiançailles lors du Festival de Cannes en mai. Si ce mariage a lieu, ce ne serait qu'une autre étape dans son parcours sentimental.

Becker et sa fiancée, une analyste en gestion des risques originaire de Sao Tomé et Principe, sont ensemble depuis 2020. Leur relation a survécu même pendant son incarcération en Angleterre en 2022 pour des accusations de malversations financières. Ils sont actuellement censés partager leur vie à Milan.

Avant sa compagne actuelle, Becker a été marié deux fois. Son union avec Barbara Feltus a duré de 1993 à 2001 et a donné naissance à deux fils. En 2009, il a épousé Sharlely Kerssenberg, avec qui il a eu un autre fils. Bien qu'ils se soient séparés en 2018, ils ont finalement mis fin à leur mariage en 2023. Boris Becker a également une fille, Anna Ermakova, née d'une liaison extraconjugale en 2000. Leur relation semble être tendue par moments, et il est incertain qu'elle assiste à son mariage.

Malgré l'excitation autour du mariage imminent de Boris Becker, certains membres de sa famille pourraient ne pas y assister en raison de tensions passées. Je ne vais pas mentir, la relation avec sa fille Anna Ermakova a connu des hauts et des bas.

Lire aussi: