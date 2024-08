- Le troisième enfant est né.

Angelina (32) et Sebastian Pannek (38) sont ravis d'annoncer la naissance de leur troisième enfant. Le couple influent a partagé la nouvelle avec leurs plus de 703 000 et 369 000 abonnés sur Instagram. Dans un post commun, ils ont écrit : "Toi, petit bout, tu nous rends famille complète, et nous sommes reconnaissants chaque jour d'avoir été bénis de trois enfants aussi merveilleux et en bonne santé." Ils ont promis à leurs enfants : "Nous serons toujours là pour vous, quel que soit le chemin que vous choisirez. Nous sommes là pour vous, pour la vie et au-delà."

"Notre fils merveilleux"

Dans le post, le couple a partagé une vidéo montrant une photo d'une séance photo de baby bump. Le texte accompagnant la vidéo dit : "Notre fils merveilleux. Nous avons à peine pu attendre le jour où nous pourrions enfin te tenir dans nos bras et te câliner. Maman, Papa et tes frères et sœurs t'aiment tellement et font en sorte que tu te sentes aimé chaque seconde." Le couple n'a révélé aucun détail sur l'accouchement.

Pour Angelina et Sebastian Pannek, c'est leur troisième enfant ensemble et leur deuxième fils. "L'amour est dans l'air et dans notre troisième miracle", a annoncé le couple la grossesse en février. Leur premier fils est né à l'été 2020, suivi de leur fille à l'automne 2022. Le couple s'est marié en 2020.

Tous deux sont devenus connus en tant que candidats dans l'univers de "Bachelor". Sebastian Pannek a cherché l'amour en tant que "Bachelor" en 2017 et a été avec la gagnante Clea-Lacy Juhn (33) pendant un an et demi. Angelina Pannek est arrivée deuxième en 2014 avec "Bachelor" Christian Tews (44).

Instagram est une plateforme où Angelina et Sebastian ont partagé leur heureuse nouvelle concernant la naissance de leur troisième enfant, atteignant leurs 1 072 000 abonnés combinés. Après la naissance, ils ont exprimé leur affection pour leur fils nouveau-né dans un post Instagram émouvant.

Lire aussi: