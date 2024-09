Le triomphe d'Ulm est enveloppé d'inquiétude, et le destin offre une résolution significative, qui arrive tard.

Lancement de la 7ème journée de la 2ème Bundesliga, Fortuna Düsseldorf remporte une victoire cruciale. Tout comme la semaine précédente, les leaders du championnat obtiennent une victoire décisive dans les dernières minutes du match. Dans un duel pour éviter la relégation, Ulm promu décroche trois points - mais connaît un revers majeur.

Greuther Fürth vs Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:1)

Fortuna Düsseldorf a mis fin à sa série de défaites à SpVgg Greuther Fürth et a temporairement renforcé sa position en tête de la 2ème Bundesliga. Sous la direction de Daniel Thioune, l'équipe est demeurée invaincue à l'extérieur, s'imposant 2-1 (1:1) grâce à un penalty marqué dans les dernières minutes.

Düsseldorf a mis fin à une série de huit défaites consécutives à Fürth. Les challengers Karlsruhe SC, 1. FC Magdeburg et SC Paderborn ont suivi lors de la 7ème journée.

Isak Johannesson (90.+1) a marqué le but décisif sur penalty dans des circonstances contestables. Plus tôt, Giovanni Haag (43.) avait donné l'avantage à Düsseldorf, mais une erreur défensive a permis à Dennis Srbeny (45.) de égaliser. Peu après, le directeur sportif de Fürth, Rachid Azzouzi, a été expulsé pour avoir protesté contre une décision de coup franc.

Düsseldorf a commencé le match avec confiance. David Kownacki (16.) et Jona Niemiec (26.) ont tous deux raté des occasions en début de match, tandis que Fürth avait également ses chances grâce à Noel Futkeu (37.) et Branimir Hrgota (40.). Haag et Srbeny ont échangé des buts avant la mi-temps.

En deuxième période, les équipes se sont généralement neutralisées jusqu'à ce que Nicolas Gavory (72.) rate une occasion en or de mener 2-1 pour Düsseldorf. Gavory a réussi à battre le gardien de Fürth, Nahuel Noll, mais a manqué un but ouvert. Tout comme lors de leur victoire en derby contre 1. FC Köln, Düsseldorf a célébré un but tardif.

SSV Ulm vs Eintracht Braunschweig 3:1 (2:0)

Le promu SSV Ulm a remporté sa deuxième victoire consécutive avec une victoire 3:1 (2:0) contre Eintracht Braunschweig, gagnant un peu de marge de manœuvre dans la moitié inférieure du tableau. Cependant, le soulagement a été tempéré par l'inquiétude concernant le gardien titulaire Christian Ortag, qui a subi une blessure sérieuse et a dû quitter le terrain en civière.

Romario Rösch (14.) a ouvert le score sur une erreur de dégagement de Braunschweig, et Maurice Krattenmacher a porté le score à 2-0 contre la défense la plus faible du championnat à la 39ème minute. Peu après la mi-temps, Sven Köhler (50.) de Braunschweig a été expulsé pour plusieurs fautes. Levente Szabo (76.) a marqué un but de consolation pour les visiteurs, mais Felix Higl (84.) a transformé un penalty pour porter le score à 3:1.

Les deux équipes avaient célébré leurs premières victoires de la saison la semaine précédente. La victoire d'Ulm avait une signification particulière : avec la victoire 3:1 à l'extérieur contre SV Elversberg, les Ulmers ont remporté une victoire en 2ème Bundesliga pour la première fois en 23 ans.

Le match entre le promu et le

