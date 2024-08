Le triomphe des Jeux olympiques de Paris a suscité l'optimisme des entraîneurs de gymnastique masculine des collèges quant à la croissance future de ce sport.

La participation des États-Unis aux Jeux olympiques de Paris, composée intégralement d'athlètes provenant d'institutions NCAA, a suscité de l'optimisme parmi les entraîneurs universitaires. L'équipe olympique comptait des individus de Stanford, de l'Université du Michigan, de Penn State et du programme discontinué de l'Université du Minnesota. Ces athlètes représentaient une partie importante des programmes actifs actuels, au nombre de 15, dont 12 étaient de division I et trois de division III.

Les chiffres étaient initialement très bas. William & Mary avait annoncé son intention de mettre fin à son équipe après la saison 2020-21, mais a finalement changé d'avis quelques mois plus tard.

Un autre développement dans le sport s'est produit à l'automne 2021 lorsque le Simpson College et l'Université Greenville ont annoncé qu'ils allaient établir des programmes d'athlétisme masculin. Il s'agissait d'un mouvement sans précédent, car aucun nouveau équipe n'avait été ajouté depuis plus de 60 ans.

Le directeur de l'équipe de gymnastique de Penn State, Randy Jepson, s'est réjoui de ce développement, déclarant : "C'était incroyablement excitant. Nous n'avions pas ajouté d'équipes depuis 60 ans, et donc voir cette dynamique se manifester en termes d'ajout d'équipes était vraiment excitant."

Le Simpson College et l'Université Greenville, tous deux des institutions de division III avec environ 1 000 étudiants chacun, ne sont pas découragés par la différence de taille avec les écoles de division I comme l'Université du Michigan avec 50 000 étudiants. Comme l'a expliqué le directeur de l'équipe de Simpson, Colin Payne : "Nous ne nous inquiétons pas du fait que Michigan a une meilleure salle de gym que nous. Nous allons sortir et faire la meilleure gymnastique que nous pouvons faire."

La gymnastique encourage ce genre de mentalité en raison de sa nature, a expliqué Payne. "Il n'y a pas de défense en gymnastique, n'est-ce pas ? Il n'y a rien que je puisse faire contre les routines des autres. Tous nos athlètes peuvent seulement contrôler eux-mêmes, leurs routines et ce qu'ils vont faire sur le plancher de la compétition."

Simpson et Greenville sont un symbole d'espoir pour l'avenir du sport, malgré leur courte existence, ces petits programmes ont déjà montré leur compétitivité contre les équipes de division I. À la fin de la saison précédente, Greenville s'est même classé plus haut que William & Mary et l'armée.

Cependant, la chance seule ne garantit pas la survie d'un programme. Onze programmes qui avaient déjà remporté des championnats nationaux n'existent plus. Gagner n'est pas une garantie de longévité, mais le soutien financier souvent l'est. En général, peu de sports en dehors du football et du basketball génèrent des profits, mais la NCAA est dans une nouvelle ère en raison des accords de nom, d'image et de similitude (NIL) et du traitement des étudiants-athlètes plus comme des employés.

La gymnastique a une histoire de dépendance aux organisations privées distinctes des écoles, car de nombreux gymnasts commencent à concourir dans des clubs lorsque leurs écoles ne proposent pas ce sport. Les accords NIL découlent d'un changement de politique de la NCAA en 2021, permettant aux étudiants-athlètes de tirer parti des opportunités de parrainage.

Payne voit un potentiel dans cette nouvelle ère, "Je vois un endroit avec NIL où il pourrait y avoir une sorte de fusion entre ce modèle d'entreprise privée et les sports universitaires, et si nous sommes intelligents et que nous allons dans la bonne direction, ce que je crois que nous faisons, il y a en réalité un nombre surprenant d'opportunités pour la gymnastique, là où d'autres sports n'ont peut-être pas le même modèle spécialisé et privatisé en place déjà."

Ce potentiel, combiné à l'augmentation de la popularité suite aux Jeux olympiques, offre un rayon d'espoir pour la gymnastique masculine. Payne est optimiste, "Dans ma carrière d'entraîneur, c'est probablement l'un des moments les plus optimistes pour moi. Nous avons quelque chose qui intéresse les gens et espérons que ce moment avec les Jeux olympiques, avec le succès de Stephen Nedoroscik, nous pourrons en profiter."

Stephen Nedoroscik, médaillé de bronze pour l'équipe USA en équipe et aux anneaux, a déjà eu un impact positif sur le sport, même si les effets ne sont peut-être pas immédiatement apparents. Sa salle de gym natale a connu un intérêt sans précédent de la part des parents cherchant à inscrire leurs fils, et Nedoroscik est même apparu à l'émission Tonight Show.

La technique de Nedoroscik est impressionnante, mais c'est sa personnalité qui a captivé l'attention du public. De ses lunettes à monture épaisse à sa méditation sur le côté, à son amour pour les cubes Rubik, Nedoroscik est un mystère qui a intrigué beaucoup de gens.

Le directeur de l'équipe de Nedoroscik à l'université, Randy Jepson, le considère comme un exemple-type du type d'étudiant qui prospérerait en gymnastique. "Il y a tant de garçons dehors qui peut-être ne rentrent pas dans un créneau pour le basketball ou le football ou le soccer, et qui sont peut-être un peu différents. Ils regardent la vie différemment," a déclaré Jepson. "Ils sont peut-être plus cérébraux et veulent encore avoir cette opportunité athlétique. La gymnastique fournit cela parce qu'elle est si

De nombreuses gymnases féminines de haut niveau passent directement à une carrière professionnelle après le lycée. Contrairement à cela, la plupart de l'équipe nationale masculine des États-Unis se compose d'individus actuellement inscrits à l'université ou ayant déjà terminé leurs études. Cela signifie que les athlètes olympiques participent practically à des compétitions NCAA tous les weekends, offrant aux spectateurs une chance de voir leur excellence mondiale sans avoir à se rendre à Paris.

Jepson a souligné que le niveau de gymnastique présenté lors des compétitions NCAA de haut niveau, y compris les championnats de conférence, est comparable à celui des Jeux olympiques.

Malgré la rivalité et le désir de se surpasser les uns les autres, ces équipes reconnaissent leur situation commune : faire croître la popularité de notre sport.

Le chef d'équipe de Greenville University, Zach Peters, a déclaré à CNN Sport : "Pour la gym masculine, nous avons l'impression d'être dans une lutte collective pour développer notre sport, et cela se passe merveilleusement bien." Il a ajouté : "C'est plutôt inhabituel pour la gymnastique masculine, et je pense que beaucoup seraient surpris par la camaraderie entre les chefs d'équipe."

Incroyablement, le sport a encore un potentiel de croissance important, et espérons que l'avenir sera renforcé par la médaille de bronze de l'équipe USA.

Selon Jepson, "Les élites montrent leurs compétences sur le mat tous les dimanches, et c'est ce que les fans ont la chance de voir. Ils peuvent profiter de la vue des meilleurs tous les weekends pendant la saison universitaire."

L'afflux de nouvelles équipes de gymnastique masculine, comme le collège Simpson et l'université Greenville, a ravivé l'intérêt pour le sport, encourageant plus d'athlètes à participer même s'ils viennent d'établissements plus petits. Le succès de ces équipes, comme Greenville qui se classe plus haut que les programmes établis, est un témoignage du potentiel de croissance du sport.

Selon le coach Peters de l'université Greenville, il y a un effort collectif parmi les chefs d'équipe pour développer la gymnastique masculine, avec une camaraderie sans précédent et un objectif commun d'améliorer la popularité du sport.

