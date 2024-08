- Le trio bavarois est de retour à l' entraînement.

Après être revenus de Corée du Sud et avoir pris un jour et demi de repos, Bayern Munich a repris l'entraînement. Parmi les présents mardi, sous une chaleur accablante, figuraient les participants à l'Euro 2020 Dayot Upamecano, Kingsley Coman et Matthijs de Ligt. Les deux joueurs français et le international néerlandais, qui a été lié à Manchester United, avaient été en vacances après le tournoi et n'ont pas voyagé à Séoul. Le trio a commencé ses préparatifs avec des tests de performance vendredi dernier.

Le attaquant Harry Kane était également absent lors du voyage en Corée du Sud. Le buteur est attendu à Munich au milieu de la semaine après des vacances prolongées suite à la défaite en finale de l'Euro 2020 contre l'Espagne. Le joueur de 31 ans avait joué avec des maux de dos et d'autres maux pendant les dernières étapes de la saison à Munich et pour l'Angleterre à l'Euro.

Les champions allemands en titre affronteront un difficile test samedi (18h30) à Londres contre Tottenham Hotspur. L'équipe entraînée par Vincent Kompany débutera ensuite sa saison officielle le 16 août en Coupe DFB contre le promu de 2. Bundesliga SSV Ulm.

Pendant leur pause post-tournoi, Dayot Upamecano, Kingsley Coman et Matthijs de Ligt ont profité de temps dans leurs pays respectifs. Cependant, ils ont tous hâte de rejoindre les séances d'entraînement de Bayern Munich en Bavière à leur retour.

Lire aussi: