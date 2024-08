Le trio allemand autour de Beck tombe malade après avoir nagé dans la Seine.

Leonie Beck a de nouveau critiqué la course controversée de natation en eau libre aux Jeux olympiques dans la Seine et ses conséquences sur la santé. "De nombreux exemples ont montré que les valeurs n'étaient peut-être pas assez bonnes après tout. De nombreux athlètes ont présenté les mêmes symptômes."

La nageuse Leonie Beck a décrit son état après la course de natation en eau libre aux Jeux olympiques dans la Seine en termes vifs. Elle a déclaré se sentir bien le lendemain de sa course, mais s'est rendu compte à 11 heures qu'il y avait un problème. "J'ai dû m'allonger dans l'hôtel de mes parents, mais je n'ai pas atteint la chambre. Un peu de mes fluides corporels s'est retrouvé dans le hall."

Beck a ajouté : "Puis ça a commencé toutes les dix minutes, j'ai dû vomir. Je voulais m'assurer d'être sous surveillance médicale dans le village." Trois sur quatre des Allemands ont eu des problèmes de santé à cause des courses dans la Seine. Outre Beck, Leonie Märtens a également été soignée pour des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Un nageur allemand a également été touché, selon le Comité olympique allemand, mais son nom n'a pas été révélé.

Dans la course masculine, Oliver Klemet a remporté l'argent dans l'épreuve des 10 km, tandis que le champion olympique de Tokyo, Florian Wellbrock, a terminé huitième.

Il y avait eu des discussions sur la qualité de l'eau dans la Seine dans les semaines qui ont précédé les Jeux olympiques, à la fois pour les épreuves de triathlon et de natation en eau libre. Plusieurs séances d'entraînement ont été annulées en raison de fortes pluies, et le triathlon masculin a même été reporté d'une journée. Cependant, les organisateurs ont déclaré que la qualité de l'eau était finalement sûre pour toutes les compétitions.

Beck a déclaré : "De nombreux exemples ont montré que les valeurs n'étaient peut-être pas assez bonnes. De nombreux athlètes ont présenté les mêmes symptômes. C'est comme une intoxication alimentaire, le corps se bat avec des réactions fortes. Je suis juste heureux d'être de nouveau en bonne santé. J'ai vomi neuf fois, à ce moment-là, rien d'autre n'importait. Je voulais juste redevenir en bonne santé." Beck a ajouté : "Je trouve dommage que ça se soit passé comme ça. Les médaillés sont visiblement heureux, mais le reste d'entre nous est un peu frustré."

Beck était favorite avant la course, mais elle a lutté contre le fort courant et a terminé neuvième. Normalement, les courses de natation en eau libre à ce niveau ne se déroulent pas dans les rivières. "Contre le courant, c'était impossible pour moi", a déclaré Beck. "Je ne peux pas me blâmer. Je ne sais pas si je m'en remettrai un jour."

Malgré sa déception de ne pas avoir bien performé en raison des conditions difficiles, Leonie Beck a exprimé ses préoccupations quant aux problèmes de santé rencontrés par de nombreux athlètes lors de la course de natation en eau libre aux Jeux olympiques dans la Seine. "C'est dommage que Paris n'ait pas fourni les conditions idéales pour la course de natation en eau libre, ce qui a entraîné de multiples athlètes présentant des symptômes similaires à ceux de l'intoxication alimentaire", a-t-elle déclaré.

Lire aussi: