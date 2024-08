- Le tribunal ordonne la libération sous caution pour deux meurtriers en double.

Le tribunal régional de Frankenthal a ordonné la détention sécurisée d'un double meurtrier condamné lors d'un procès en révision. Il a satisfait à la demande du parquet et de la partie civile, comme l'a annoncé un porte-parole de la justice dans la ville de la Sarre-Palatinat. Ils avaient argumenté que le homme de 56 ans représentait un danger pour la population. La défense s'était élevée contre la détention sécurisée.

L'homme, de nationalité turque, avait été condamné en 2018, entre autres, pour meurtre et enlèvement extorqueur ayant entraîné la mort, et avait écopé d'une peine de prison à vie. Le tribunal régional de Frankenthal avait considéré comme avéré qu'il était impliqué dans la mort de deux entrepreneurs - dont un de Bade-Wurtemberg - avec deux complices. Cependant, l'ordonnance de détention sécurisée avait été renvoyée par le BGH et devait être réexaminée.

L'homme sous détention sécurisée est originaire de Mannheim, comme cela a été mentionné lors du procès en révision. Suite à la révision, le tribunal régional de Mannheim, et non pas FrankentHAL comme précédemment supposé, était chargé de réexaminer l'ordonnance de détention sécurisée.

