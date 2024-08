Le tribunal de Brême statue sur l'exclusion de l'AfD des élections de 2023

La section d'État de l'AfD et des candidats individuels de Brême et de Brêmehaven ont porté l'affaire devant les tribunaux. Récemment, en décembre, la cour d'examen des élections avait rejeté les objections à l'élection d'État. À présent, la Cour constitutionnelle d'État, la cour constitutionnelle de l'État fédéral, statuera sur le dossier. Le SPD est sorti vainqueur de l'élection de mai 2023. Avec les Verts et la Gauche, il dirige à Brême.

