- Le tribunal de Berlin entend une injonction contre Boateng

Dans le différend concernant les remarques faites par l'ancien joueur de football national Jérôme Boateng au sujet de son ex-partenaire Kasia Lenhardt, la Cour d'appel de Berlin s'efforce de trouver un règlement à l'amiable. Le juge président, Oliver Elzer, a proposé cela lors de l'audience orale dans le cadre du procès en appel. Les avocats ont d'abord réagi avec prudence, indiquant qu'ils allaient consulter leurs clients. Si un règlement n'est pas trouvé dans les prochaines semaines, le tribunal rendra une décision.

La cour examine, en deuxième instance, une ordonnance d'interdiction de diffuser des propos infamants déposée par la mère du mannequin, décédée en février 2021. La Cour régionale de Berlin avait précédemment interdit à Boateng de faire certains commentaires en novembre 2020. Cependant, l'action en justice de la mère concerne cinq déclarations supplémentaires. "Elle veut empêcher la diffusion de fausses informations sur sa fille décédée", a expliqué l'avocat Markus Hennig.

L'avocat de Boateng a déclaré que le footballeur ne répéterait pas ses remarques. Dans l'interview, Boateng avait discuté des disputes au sein de leur relation. Ses déclarations ont dénaturé l'image de sa fille, a affirmé la plaignante. L'avocat de Boateng a répété en justice que le footballeur regrettait l'interview et n'avait pas l'intention de répéter ses remarques. Elle a également déclaré qu'ils étaient généralement ouverts à un règlement.

Lenhardt était finaliste de "Germany's Next Topmodel" en 2012 et était récemment liée à Boateng. Le couple s'était séparé juste avant la publication de l'interview de Boateng. Le 9 février 2021, sa famille a annoncé par l'intermédiaire d'un avocat que Kasia Lenhardt était décédée. La police de Berlin a confirmé à l'époque qu'une personne sans vie avait été trouvée, sans signe de violence.

