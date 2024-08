Le tribunal administratif fédéral suspend l'application de l'interdiction "compacte"

La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), avait interdit le magazine en juillet, avec des perquisitions simultanées dans ses locaux professionnels et ses résidences privées. Le ministère a justifié l'interdiction en affirmant que la société Compact magazine GmbH rejette l'ordre constitutionnel et a une position anti-constitutionnelle.

Faeser avait décrit le magazine à l'époque comme "une centrale bouche-trou de la scène d'extrême droite". Il incitait "de manière répugnante contre les femmes juives et les juifs, contre les personnes ayant un arrière-plan migratoire, et contre notre démocratie parlementaire."

La société Compact magazine GmbH, dirigée par l'activation Jürgen Elsässer, a déposé à la fois une plainte et une demande urgente contre l'interdiction auprès du Tribunal administratif fédéral. La demande urgente a été partiellement couronnée de succès. Le magazine peut continuer à être publié provisoirement jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la plainte. Cependant, les preuves saisies peuvent toujours être évaluées.

Le tribunal a déclaré après une première revue que les chances de succès de la plainte sont ouvertes. Il ne peut pas encore être évalué définitivement si "Compact" est dirigé contre l'ordre constitutionnel. Bien qu'il y ait des indices de violation de la dignité humaine dans certains textes, le tribunal doute, compte tenu de la liberté d'opinion et de la presse, que ces passages de texte soient si dominants qu'ils justifient une interdiction.

Il a souligné qu'il existe également des moyens plus doux - tels que des interdictions d'événements, des interdictions de parole spécifiques à l'emplacement et à l'événement, et des restrictions et interdictions de rassemblements. Après la première balance dans la procédure urgente, l'intérêt de "Compact" à suspendre l'exécution immédiate de l'interdiction l'emporte sur l'intérêt public à cette exécution immédiate.

Le rédacteur en chef Elsässer a décrit la décision urgente sur le service en ligne X le mercredi comme "une victoire". "Une décision ne sera prise qu'en procédure principale, et nous gagnerons aussi celle-là", a-t-il écrit.

Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, a déclaré qu'il avait "justifié et prouvé de manière approfondie avec des preuves exhaustives des autorités de sécurité le comportement anti-constitutionnel, combatif de la société Compact magazine GmbH". Il continuera à présenter son opinion juridique en procédure principale "et à étayer davantage le caractère dominant de l'anti-constitutionnalité."

L'Association allemande des journalistes (DJV) a vu dans la décision "un engagement clair du tribunal en faveur du droit fondamental de la liberté de la presse."

La députée FDP du Bundestag allemand, Ann-Veruschka Jurisch, a déclaré au journal "Welt": "Autant je ne partage pas le contenu de 'Compact', autant je peux comprendre que le Tribunal administratif fédéral considère la protection de la liberté d'opinion et de la presse comme prédominante dans la procédure provisoire."

La gauche a vu la décision du Tribunal administratif fédéral comme "la preuve d'un État de droit fonctionnel", comme l'a déclaré la porte-parole des affaires intérieures du groupe au Bundestag, Martina Renner, au journal.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, l'interdiction du magazine Compact était un sujet controversé. Malgré les allégations du ministère de l'Intérieur, le Tribunal administratif fédéral a indiqué que les chances de succès en justice étaient ouvertes, suggérant une vision plus nuancée de la situation.

