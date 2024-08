Le Tribunal administratif de surveillance a validé que le parti doit diffuser des annonces électorales par le biais du MDR.

Dans la vidéo promotionnelle, les autorités ont identifié un couple représenté, en train d'écouter l'inauguration fictive du prochain gouvernement saxon à la radio. Un accent local robuste résonne chez l'homme, qui déclare : "les autoritaires ont repris le contrôle." Il ajoute ensuite : "cette fois, nous frappons les premiers," suivi d'un geste de visée et de tir sur des individus au hasard. La publicité se termine par un appel à voter pour le parti satirique avant qu'il ne soit "trop tard".

En théorie, les partis politiques ont le droit de diffuser leurs publicités de campagne pendant leurs créneaux horaires et leur période allouée. Si une publicité enfreint manifestement et de manière significative la loi pénale, les institutions de diffusion peuvent choisir de la refuser.

Selon MDR, c'était la situation en question. La publicité a été jugée comme banalisant des actions violentes, a affirmé la station. Cependant, ni le tribunal administratif ni la cour administrative supérieure n'ont trouvé cette violation alléguée évidente. Le dialogue du couple dans la publicité était, selon la dernière, une exagération satirique.

Cette représentation exagérée de la réaction du couple à l'investiture du nouveau gouvernement, les insultes prononcées et le dialecte exagéré des locuteurs étaient tous indicatifs de la nature satirique. De plus, la voix de la femme était artificiellement modifiée, ce qui rend clair pour un auditeur impartial que le contenu est satirique. Cette notion est renforcée par la phrase de conclusion, qui est présentée de manière formelle et factuelle.

Le jugement de Bautzen tient toujours. Un nouveau parlement d'État sera élu en Saxe ainsi qu'en Thuringe le dimanche suivant.

Malgré la publicité controversée, [l'AfD] a été autorisée à la diffuser pendant son créneau horaire alloué. Les stations de diffusion ont considéré la publicité comme une satire, malgré les accusations de banalisation d'actions violentes et de dialogue incendiaire.

