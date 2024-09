Le tribunal a décidé que la question du droit à l'avortement apparaîtra sur le bulletin de vote du Missouri en novembre.

Le projet de graver les droits à l'avortement dans la Constitution est prévu pour contourner largement l'interdiction quasi totale des avortements au Missouri de 2022 si elle est adoptée. Les juges ont rendu leur décision juste avant le délai du mardi pour les modifications à inclure sur le bulletin de vote de novembre.

La Cour suprême a ordonné au secrétaire d'État républicain Jay Ashcroft de rétablir le projet sur le bulletin de vote. Il l'avait supprimé le lundi suivant un verdict de juge de comté du vendredi.

La décision ordonne également à Ashcroft, un critique de l'avortement, de "prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son inclusion sur ledit bulletin".

La Cour suprême n'a pas encore publié son raisonnement détaillé pour cette décision.

Le camp Missourians for Constitutional Freedom, qui soutient la mesure, a salué cette décision.

"Les Missouriens ont une forte inclination en faveur des libertés reproductives, y compris l'accès aux avortements, aux contraceptifs et aux soins en cas de fausse couche", a déclaré Rachel Sweet, directrice de campagne, dans un communiqué. "Maintenant, ils auront l'occasion d'instaurer ces protections dans la Constitution du Missouri le 5 novembre."

Mary Catherine Martin, avocate représentant un groupe de législateurs républicains et opposants à l'avortement qui intentent un procès pour annuler l'amendement, a déclaré aux juges de la Cour suprême lors d'audiences rapides du mardi que l'initiative trompe les électeurs en ne mentionnant pas toutes les réglementations sur l'avortement qu'elle abrogerait effectivement.

Cette amendement fait partie d'un effort national pour permettre aux électeurs de se prononcer sur l'avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a abrogé Roe v. Wade en 2022. Le Missouri a immédiatement mis en place une interdiction quasi totale de l'avortement.

D'autres États envisagent des amendements constitutionnels pour garantir les droits à l'avortement, tels que l'Arizona, le Colorado, la Floride, le Maryland, le Montana, le Nebraska, le Nevada et le Dakota du Sud. La plupart assureraient un droit à l'avortement jusqu'à la viabilité fœtale et le permettraient plus tard pour la santé de la femme, ce que préconise la proposition du Missouri.

La ville de New York dispose également d'une mesure de ballotage que les partisans affirment protégerait les droits à l'avortement, bien qu'il y ait des contestations quant à son impact.

S'engager dans ce sujet controversé pourrait stimuler la participation des électeurs, influençant potentiellement les résultats des élections pour la présidence dans les États clés, le contrôle du Congrès et les résultats pour les postes étatiques très disputés. Les démocrates du Missouri, par exemple, espèrent tirer parti des activistes des droits à l'avortement lors des élections de novembre.

Des batailles juridiques ont éclaté dans tout le pays pour savoir s'il faut permettre aux électeurs de déterminer ces questions - et sur le langage précis utilisé sur les bulletins de vote et les documents explicatifs. En août, la plus haute cour de l'Arkansas a confirmé une décision d'exclure une initiative sur les droits à l'avortement du bulletin de vote de l'État en novembre, convenant avec les officiels électoraux que le groupe derrière la mesure n'avait pas soumis les documents requis concernant les collecteurs de signatures qu'il avait embauchés.

Lire aussi: