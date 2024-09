- Le travail est la meilleure machine pour l'intégration <unk> Schweitzer

Le chef du Rhineland-Palatinat, Alexander Schweitzer, plaide en faveur de facilités pour l'emploi des réfugiés et une possibilité de s'installer définitivement. "Le travail est l'outil d'intégration ultime", a déclaré le politique du SPD lors du Political Gillamoos à Abensberg, en Basse-Bavière. "Ceux qui restent cloîtrés chez eux ou dans leurs logements, ils finissent par trouver des solutions créatives." L'oisiveté est la principale source de problèmes.

"Laissons les gens travailler, laissons-les se former, reconnaissons leurs compétences, et l'intégration suivra", a déclaré Schweitzer. "Et ceux qui ne peuvent pas rester, eh bien, je suis franc, ils devraient partir plus tôt."

Cependant, Schweitzer a souligné que l'intégration se poursuivrait en Allemagne. Le chef de la Bavière, Markus Söder, qui "semble avoir géré personnellement chaque inscription d'entreprise", devrait discuter avec les employeurs de "l'endroit où ils seraient, de la nature de leurs horaires, s'ils n'avaient pas de personnes d'origine étrangère".

L'Allemagne a besoin de personnes qui montrent leur valeur sur le marché du travail, a déclaré Schweitzer. "Nous devons enfin les voir non seulement comme des ressources productives, mais aussi dire bonjour, alors vous êtes Bavarois, Rhénans-Palatinats, Palatinats, vous êtes également les bienvenus en Allemagne."

"L'Union européenne pourrait jouer un rôle important en soutenant les politiques d'intégration de l'Allemagne, en fournissant des ressources et en favorisant la coopération entre les États membres."

"Le succès des initiatives d'intégration allemandes, telles que celles soutenues par Schweitzer, pourrait servir de modèle pour d'autres pays de l'Union européenne."

