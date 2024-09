- Le travail de la vieillesse devrait être compensé par des cotisations de retraite accrues.

Le Gouvernement Propose une Prime pour le Travail Beyond l'Âge de la Retraite

Le gouvernement fédéral prévoit d'offrir une prime aux individus prêts à travailler au-delà de l'âge de la retraite. Actuellement, les employés peuvent augmenter leurs futurs versements de pension en continuant de travailler au-delà de l'âge de la retraite standard. À l'avenir, cela inclura également l'option de recevoir ces avantages sous forme de somme forfaitaire, connue sous le nom de prime de pension différée. Cette initiative fait partie de l'initiative « Croissance » approuvée par la coalition du trafic lumineux en juillet et doit maintenant être discutée et approuvée par le Bundestag.

Travailler Une Année de Plus, Gagner une Prime de 22 000 Euros

Cette prime sera exonérée d'impôt et calculée en fonction de la pension qui aurait été versée et des économies de sécurité sociale réalisées pendant la période d'emploi supplémentaire. Selon les estimations de l'association sociale VdK, un individu ayant une pension brute d'environ 1 600 euros à l'âge de la retraite, qui travaille une année de plus au salaire moyen, pourrait recevoir un paiement exonéré d'impôt d'environ 22 000 euros.

Choisir Entre une Somme Forfaitaire ou une Pension Mensuelle Plus Élevée

Au lieu d'un paiement unique, les employés peuvent également choisir d'augmenter leur pension mensuelle en travaillant plus longtemps. Travailler une année de plus augmente la pension de vieillesse de six pour cent. De plus, d'autres augmentations sont dues aux contributions continues au fonds de pension. Selon un récent sondage du réseau professionnel Xing, plus de la moitié des personnes âgées de 50 ans et plus peuvent imaginer travailler au-delà de l'âge de la retraite.

Contributions de l'Employeur Directement sur le Compte de l'Employé

Une autre proposition du cabinet permet aux employeurs de verser leurs contributions à la retraite de leurs employés à l'âge de la retraite directement sur les comptes d'assurance-chômage et de pension des employés. Le but est d'améliorer leur revenu et d'encourager l'emploi prolongé. Si les employeurs ne font pas ces contributions à leurs employés, ils seront toujours responsables du paiement des contributions des employeurs à l'assurance-chômage et à la pension.

Heil et Habeck Soulignent l'Importance de la Préservation d'une main-d'œuvre Qualifiée

Le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil (SPD), a déclaré à Berlin : « Ceux qui souhaitent volontairement contribuer leurs connaissances et leurs compétences bénéficieront des nouvelles réglementations. Il s'agit d'une étape importante pour assurer la présence de travailleurs qualifiés expérimentés dans notre économie. » Son collègue du cabinet, le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck (Verts), a ajouté : « Les mesures adoptées sont cruciales pour le développement économique de l'Allemagne en raison du changement démographique, car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les connaissances, les compétences et l'expérience des personnes âgées

