Présidente de l'BSW, Sahra Wagenknecht, ne consentira à entrer dans des arrangements de coalition après les élections dans les États de l'est de l'Allemagne que si les stipulations de sa parti en matière de politique étrangère sont intégrées dans l'accord de coalition. "Nous ne nous associerons qu'avec des partis avec lesquels nous pouvons conclure un contrat mutuellement bénéfique qui englobe nos priorités politiques," a déclaré Wagenknecht à l'agence de presse AFP. Cela inclut la politique étrangère, a-t-elle ajouté, "qui est un sujet important pour nous."

L'alliance menée par l'BSW rejette le déploiement proposé de missiles américains à portée intermédiaire en Allemagne et l'envoi supplémentaire de munitions à l'Ukraine. "Il est crucial que l'accord de coalition prévoie notre position sur ces questions," a souligné Wagenknecht. Un futur gouvernement régional doit plaider en faveur de ces questions au niveau national - une condition préalable à l'implication de l'BSW dans un gouvernement régional pour Wagenknecht.

Wagenknecht a écarté les objections selon lesquelles ses demandes ne pourraient pas être mises en œuvre au niveau régional. "Cependant, un gouvernement régional peut exprimer ses préoccupations et exercer une influence pour faire évoluer la politique," a-t-elle affirmé. L'BSW ne garantit pas que son élection transformera instantanément la politique nationale, mais un gouvernement régional avec l'implication de l'BSW "travaillera à modifier la politique."

En ce qui concerne les potentialités de coalitions gouvernementales, Wagenknecht a particulièrement appelé les Démocrates-chrétiens. "J'espère que, après les élections, le CDU reconnaîtra sa responsabilité de former un gouvernement stable." En particulier, les gens en Thuringe cherchent un gouvernement stable et capable de former une majorité après cinq ans de gouvernement minoritaire.

Récemment, Wagenknecht a déclaré son intention d'avoir son mot à dire dans toutes les négociations de coalition. Quiconque souhaite former une coalition avec l'BSW doit également traiter avec elle, a déclaré la députée du Bundestag à l'AFP. Cependant, elle a précisé qu'elle ne serait pas présente à toutes les réunions de coalition pendant les négociations du budget fédéral en septembre au Bundestag. Elle collaborera cependant étroitement avec les candidats locaux pour prendre des décisions.

Wagenknecht continue de plaider pour le rebranding planifié de son parti après l'élection fédérale. Il serait "certainement judicieux" de trouver un nouveau nom si le parti se porte bien lors de la prochaine élection du Bundestag. "Given our strength, there will be more heads carrying the party," a-t-elle ajouté. Elle souhaite également "simplement et directement éviter de faire de la politique pour les 30 prochaines années." Cependant, l'abréviation BSW sera conservée - "nous sommes heureux si elle devient progressivement familière aux gens que nous sommes l'BSW."

De nouveaux parlements régionaux seront élus en Thuringe et en Saxe le dimanche. Dans les deux États, l'AfD est en tête des sondages, suivie de la CDU, puis de l'BSW.

