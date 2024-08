- Le transfert du dossier VfB

Riant de toutes ses dents, le buteur de l'équipe nationale de football Deniz Undav lève les bras en signe de triomphe dans le parking du VfB Stuttgart. L'entraîneur Sebastian Hoeneß le salue d'une poignée de main et d'une accolade. Après des négociations qui semblaient ne jamais vouloir prendre fin, le feuilleton du transfert d'Undav a finalement trouvé son épilogue. Le VfB Stuttgart peut en effet compter sur l'un des joueurs clés de la saison précédente exceptionnelle alors qu'il fait son retour en Ligue des champions.

Les vice-champions ont trouvé un accord avec le club de Premier League Brighton & Hove Albion, dont Undav était prêté la saison dernière. Le joueur de 28 ans a signé un contrat avec l'équipe de Bundesliga de Swabie jusqu'au 30 juin 2027, comme l'a annoncé le club à la veille de son dernier match d'entraînement contre Athletic Bilbao samedi (15h15).

"C'est une grande sensation que l'attente soit enfin terminée", a déclaré Undav. Il avait régulièrement exprimé son désir de continuer à jouer pour l'équipe de Stuttgart depuis des mois.

Le club et les fans voulaient tous deux garder le joueur fiable et chouchou du public. Ils avaient exercé l'option d'achat dans le contrat de prêt. Cependant, Brighton avait sécurisé une clause de rachat et l'avait également exercée. Des négociations libres ont ensuite suivi.

"Ce transfert nous amène à une nouvelle dimension économique, mais nous investissons dans une qualité avérée", a déclaré le directeur sportif du VfB, Fabian Wohlgemuth.

Le club n'a pas commenté le montant du transfert. Selon les rapports des médias, il s'élève jusqu'à environ 30 millions d'euros, y compris les bonus. Undav devient ainsi le transfert le plus cher de l'histoire de Stuttgart, surpassant son nouveau partenaire d'attaque qui a rejoint le club il y a seulement quelques semaines. Ermedin Demirovic était venu de FC Augsburg pour 21 millions d'euros plus bonus, ce qui en faisait le transfert le plus cher de l'histoire du club.

Avec la signature de Demirovic, le directeur sportif Wohlgemuth et le PDG Alexander Wehrle avaient réagi au départ de l'exceptionnel buteur et machine à marquer Serhou Guirassy, qui a rejoint les rivaux de la ligue Borussia Dortmund.

Avec la signature réussie d'Undav, l'équipe de Stuttgart évite un désintégration supplémentaire après une campagne surpriseusement réussie la saison dernière. En plus de Guirassy, le capitaine et leader défensif Waldemar Anton a également rejoint Dortmund, tandis que son coéquipier défensif Hiroki Ito a accepté une offre des champions allemands en titre FC Bayern Munich. Sebastian Hoeneß et le VfB font face à un nouveau départ avec Undav. Le joueur de 28 ans a brillé en tant que partenaire d'attaque de Guirassy la saison dernière, marquant 18 buts et offrant 10 passes décisives, ce qui en fait le meilleur buteur de la Bundesliga allemande.

"Deniz a accompli des choses extraordinaires lors de sa première année à Stuttgart", a loué Wohlgemuth : "Deniz est quelqu'un qui inspire en tant que personne et est important pour la cohésion de l'équipe. Sportivement et en dehors du terrain, il est rapidement devenu une figure d'identification pour nous." Malgré ses performances impressionnantes, Undav n'a joué qu'une seule fois lors du tournoi domestique de l'Euro.

