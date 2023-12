Le transfert de Jack Grealish, d'une valeur de 138 millions de dollars, montre que l'élite de la Premier League anglaise n'a rien perdu de sa superbe

La fermeture des plus grands clubs du continent est née en partie du désir de gagner une plus grande part du gigantesque gâteau du football et de créer un revenu plus stable en ces temps incertains.

Comme toute entreprise, les clubs ont été touchés par la pandémie l'année dernière, avec des matchs à huis clos. Les équipes ont été privées de leurs revenus de match - plus les clubs étaient grands en termes de taille de stade, plus le coup financier était important.

Ce n'est pas ce que l'on aurait pu remarquer ces dernières semaines, alors que les clubs se préparent pour la nouvelle saison de Premier League.

A l'instar de Manchester City, qui a déboursé 138 millions de dollars pour s'offrir le meneur de jeu anglais Jack Grealish, la Premier League a vu certains des meilleurs joueurs de la planète s'arracher à prix d'or avant le match d'ouverture de vendredi, où Brentford, nouvellement promu, accueillera Arsenal.

Entre-temps, Chelsea aurait payé plus de 130 millions de dollars pour son ancien attaquant Romelu Lukaku et Manchester United a déjà déboursé 100 millions de dollars pour Jadon Sancho.

Arsenal et Liverpool ont renforcé leur défense avec des contrats de 69 et 48 millions de dollars pour les défenseurs centraux Ben White et Ibrahima Konaté respectivement. Tottenham a également investi 65 millions de dollars pour acheter Cristian Romero à l'Atalanta.

Malgré l'impact financier de Covid-19, l'expert en finances footballistiques Kieran Maguire n'est pas surpris par les sommes dépensées actuellement, mais il a remarqué une nouvelle tendance, financée en partie par les méga-contrats télévisés pour ceux qui se trouvent en haut de l'échelle footballistique.

"Je pense que nous avons assisté à une concentration des dépenses sur des joueurs de très grande valeur, alors que dans des circonstances normales, il s'agirait d'améliorer la qualité de l'équipe", a déclaré Maguire à CNN Sport.

"Nous constatons donc que les valeurs individuelles sont très élevées, mais que le nombre de recrues a en fait diminué.

Manchester City s'apprête à vivre une grande fenêtre de transfert

En ce qui concerne le recrutement de Grealish par City - l'ancien capitaine d'Aston Villa est désormais le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League - Maguire est seulement surpris qu'il ait fallu autant de temps pour qu'un club batte le précédent record du championnat.

"Tous les autres transferts qui ont dépassé cette valeur ont eu lieu en Espagne et en France. Dans une certaine mesure, étant donné que la Premier League est le championnat le plus riche du monde, il est surprenant qu'il ait fallu autant de temps à la Premier League", a ajouté Maguire.

"De plus, si nous regardons les transferts qu'elle a dépassés, le dernier était celui de Paul Pogba à Manchester United en 2016. Il a donc fallu cinq ans pour que Manchester City batte le record de transferts.

City a également confirmé son intérêt pour l'attaquant de Tottenham Harry Kane, ce qui pourrait faire exploser le record de transfert de Grealish, avec un transfert d'une valeur potentielle de plus de 200 millions de dollars.

Entre autres règlements, les règles de la ligue interdisent aux clubs anglais d'enregistrer une "perte globale supérieure à 105 millions de livres sterling sur trois saisons consécutives", l'idée étant d'empêcher les clubs d'enregistrer des pertes importantes en dépensant pour des joueurs.

Beaucoup se sont demandés comment City, qui est financé par ses propriétaires d'Abu Dhabi, pouvait signer Grealish et potentiellement Kane tout en respectant les directives du fair-play financier (FFP), mais Maguire explique comment le club parvient à équilibrer ses comptes.

Selon lui, un club comme City, qui a remporté la Premier League, aurait gagné environ 110 millions de dollars rien qu'avec les recettes télévisuelles après avoir atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, et les sponsors ont peut-être versé des primes supplémentaires en raison du succès relatif de l'équipe.

Mais il existe aussi d'autres moyens de faire en sorte que les transferts importants respectent les règles, le coût initial étant réparti sur les contrats des joueurs.

"Grealish a signé un contrat de six ans. Si Kane fait de même, nous avons un montant [estimé] de 350 millions de dollars réparti sur six ans. Cela représente donc moins de 60 millions de dollars par an", a déclaré M. Maguire.

"Dans le même temps, Manchester City a vendu des joueurs. Lorsque vous vendez un joueur, vous prenez tout le bénéfice en une année au lieu de l'étaler sur une période.

"Manchester City a donc vendu des joueurs, ce qui couvrira la grande majorité des 60 millions de dollars provenant de l'achat de Grealish et potentiellement de Kane en plus.

En ce qui concerne le rétablissement du club à la suite de la pandémie, City a déclaré : "Le résultat de ces extraordinaires pandémies a été un succès : "Le résultat de ces facteurs extraordinaires liés à la pandémie est une perte nette déclarée de 126 millions de livres (148 millions de dollars) pour la saison 2019-20.

"Cependant, le club s'attend à retrouver immédiatement la rentabilité en 2020-21, en raison d'une saison moins impactée par le COVID et des revenus reportés de 2019-20. Les pertes normalisées probables pour chacune des saisons 2019-20 et 2020-21 seront donc inférieures à 60 millions de livres (70 millions de dollars) par an."

L'impossible est devenu encore plus difficile

Maguire affirme que dans le cadre des directives actuelles du FFP, les "grands clubs" du football anglais continueront à s'éloigner du reste de la ligue à moins que le FFP ne soit repensé.

"Pour un club qui vient défier l'élite existante, c'était extrêmement difficile historiquement", a-t-il déclaré.

"Mais immédiatement après que Leicester City a remporté la Premier League, ces grands clubs ont forcé la Premier League à changer les règles en termes de distribution de l'argent de la télévision pour en concentrer une plus grande proportion dans les mains de l'élite.

"Ce qui était presque impossible est donc devenu encore plus difficile en raison de ces changements de règles.

Leeds United est l'une des équipes qui tentent de se faire un nom cette saison.

L'année dernière, le club a connu sa première saison de retour en première division depuis 2004, mais il est encore loin de sa gloire d'antan.

Leeds a été l'une des équipes les plus dominantes du football anglais pendant des décennies, mais c'était avant que les grosses sommes d'argent n'arrivent en Premier League.

Le propriétaire actuel, Andrea Radrizzani, estime qu'il n'est pas facile de combler l'écart avec l'élite moderne du championnat, mais il espère que l'imprévisibilité du football profitera à une équipe comme la sienne, qui tente de retrouver sa place au sommet.

"Il y a une différence de revenus entre les clubs et un niveau différent d'opportunités financières entre les clubs", a déclaré Radrizzani à CNN Sport avant le début de la nouvelle saison.

"Nous jouons dans la même ligue et nous essayons de montrer que le football est un sport qui peut toujours apporter des surprises. Nous devons donc nous souvenir de ce que Leicester a fait il y a quelques années".

Ainsi, à l'aube d'une nouvelle saison et alors que la campagne hésitante de l'année dernière - plombée par la pandémie - n'est plus qu'un lointain souvenir, il semble que les clubs et les supporters soient impatients de rattraper le temps perdu.

L'argent est peut-être roi mais, comme nous l'avons vu à maintes reprises, le football a une façon merveilleuse de bouleverser les pronostics.

