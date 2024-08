- Le transfert de dernière minute impliquant Gosen provoque la frustration de l'Union Berlin.

Parfois, le monde du football peut être impitoyable. Surtout lors des dernières minutes de la période des transferts, lorsque les joueurs changent d'équipe à la dernière seconde, la tension est à son comble. Parfois, ces transitions échouent en raison de détails infimes, d'erreurs ou d'un changement de cap soudain. Cependant, ce n'était pas le cas de Robin Gosens, qui a été transféré de 1. FC Union Berlin à AC Florence juste avant la date limite des transferts. Ce changement inattendu a été un choc pour Gosens.

En fait, tout au long de la journée, chacun pensait que Gosens resterait à Berlin. L'équipe avait partagé un repas ensemble avant un match du soir contre FC St. Pauli, et l'entraîneur Bo Svensson s'attendait à ce que Gosens joue. Mais, inattendu...

Tout le monde s'attendait à ce que Robin Gosens joue ce soir-là

Plus tard, lorsque Svensson a réuni l'équipe pour le match, Gosens passait un dernier test de fitness. Il l'a réussi, mais il était déjà clair que le joueur le plus cher et le meilleur buteur de la saison précédente était parti, au moins temporairement. "C'était vraiment une journée bizarre", a conclu Svensson.

L'équipe était perplexe. Après leur victoire 1-0 contre les nouveaux joueurs de FC St. Pauli, le capitaine Rani Khedira a pris la parole. "Je dois être honnête : c'est une catastrophe", a déclaré Khedira, capitaine de 1. FC Union Berlin, sur DAZN. "Ces gens intelligents devraient aussi prendre en compte que nous ne sommes pas seulement des footballeurs, mais aussi des êtres humains." On lui avait précédemment demandé de réagir au départ soudain de Gosens.

Gosens lui-même semblait émotif, selon Khedira. "Durante le déjeuner, il était clair qu'il resterait avec nous, qu'il jouerait. Et puis deux heures plus tard, après sa sieste, nous avons appris que cela se passerait comme ça", a décrit Khedira le revirement soudain le vendredi. "Quand on doit gérer ça le jour du match, je trouve ça étrange."

Gosens voulait retourner en Italie

Il est important de noter que Gosens avait fait pression pour ce transfert. Cependant, il n'a été confirmé qu'à la dernière minute, ce qui n'était manifestement pas prévu auparavant. C'était un moment stressant pour tout le monde.

Selon le directeur général de Union, Horst Heldt, Gosens est parti en Toscane pour des raisons personnelles. "Il nous avait toujours dit qu'il changerait si l'occasion se présentait", a déclaré Heldt, reconnaissant que plusieurs équipes s'intéressaient à Gosens, qui avait auparavant brillé à Atalanta Bergamo et Inter Milan. "Et ça n'a pas de sens de garder un joueur qui n'est pas pleinement engagé." Union ne divulgue généralement pas les détails des accords de transfert.

Même si le transfert a surpris tout le monde le dernier jour de la période des transferts, Union était préparé. Ils avaient déjà signé Tom Rothe de Borussia Dortmund II pour remplacer Gosens. Le jeune homme de 19 ans a fait ses débuts avec Union et a immédiatement pris la place de Gosens. "Il a eu une première demi-heure difficile", a déclaré Svensson du premier match de Rothe avec Union. "Il a réussi à se calmer en deuxième mi-temps, et nous sommes impatients de travailler avec lui."

Gosens cherche maintenant à relancer sa carrière en Italie. Avec Florence, qui s'est qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence la veille, les larmes pourraient bientôt sécher.

