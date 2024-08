- Le train est en retard - les passagers sont en retard pendant des heures

Jeudi soir, un train express régional transportant environ 150 passagers est tombé en panne sur une ligne droite dans la région de Westphalie-Orientale. Plus tard, la climatisation est tombée en panne, comme l'a rapporté la pompe à feu. Il a fallu environ cinq heures avant que les passagers puissent poursuivre leur voyage vers Cologne dans un train de remplacement. Le train était parti de Minden et s'était retrouvé coincé entre Bad Oeynhausen et Löhne.

La pompe à feu bénévole de Löhne était reportedly sur les lieux avec environ 70 personnes pour aider les passagers du train en panne et fournir des soins. Une femme enceinte a été transportée à l'hôpital. Deux passagers ont dû être traités pour des problèmes de circulation mais ont finalement pu poursuivre leur voyage, selon Marvin Haase de la pompe à feu de Löhne.

La pompe à feu a fourni des boissons et des collations

Le train était immobilisé depuis plusieurs heures lorsque des passagers, souffrant de problèmes de circulation en raison de la panne de climatisation, ont appelé la pompe à feu. Avec l'aide des services d'urgence, les passagers ont pu quitter le train et se mettre à l'abri sur une bande de béton près d'un écran antibruit. On leur a fourni des boissons et des collations jusqu'à l'arrivée d'un train de remplacement pour les emmener à la prochaine gare de Löhne. Là, la Croix-Rouge allemande s'est occupée des passagers avant que le train ne poursuivre son chemin vers Cologne.

Selon la police fédérale de Münster, la cause de l'arrêt imprévu était une panne technique du pantographe du train.

Malgré le problème technique avec le pantographe ayant entraîné l'arrêt imprévu, le transport ferroviaire a pu reprendre pour les passagers avec un train de remplacement. Les passagers bloqués ont finalement pu poursuivre leur voyage vers Cologne grâce à l'aide des services d'urgence et à la fourniture de boissons et de collations pendant l'attente.

