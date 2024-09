Le train de conte de fées restauré du roi Louis II est dévoilé pour le plaisir des spectateurs.

Roi Ludwig II de Bavière, célèbre pour ses châteaux iconiques, avait également un faible pour les voyages luxueux. Dans les années 1860, il a commandé une reconstruction du train royal de Bavière, cette fois en imitant le style français baroque. Les vestiges du salon luxueux et des voitures-terrasses sont toujours intacts et peuvent être admirés au musée DB de Nuremberg. Actuellement, des experts travaillent diligemment pour maintenir et restaurer ces précieuses reliques, présentées pendant la restauration.

Les rénovations récentes ont vu les restaurateurs gratter délicatement les couches de crasse des ornements dorés complexes des voitures à l'aide de nettoyants moussants spécialisés. Les sièges abîmés, des chaises aux sièges même des toilettes, ont été renforcés pour prévenir une détérioration supplémentaire due aux trous de mites ou aux endroits usés. Les experts utilisent maintenant des brosses délicates pour retoucher les imperfections sur les meubles et l'extérieur du train, dans le but de préserver le charme d'origine tout en effectuant les réparations nécessaires.

Selon Julia Richter, l'experte en restauration du musée DB, l'objectif est de préserver la substance tout en minimisant toute intervention potentielle. Le résultat final doit maintenir un aspect vieilli, reflétant la valeur historique des voitures. La fin du projet est prévue dans les prochains jours.

"Un Palace Roulant"

La voiture-salon de Ludwig II portait le surnom de "Versailles sur Roues", selon l'expert du musée Stefan Ebenfeld. Le train royal était un véritable palais, composé de huit voitures peintes en bleu de Bavière, dont quatre servaient à l'entourage royal, au personnel, à la cuisine et aux bagages.

Lors de la conception de la voiture-salon, Ludwig II s'est inspiré de son illustre prédécesseur, le roi Louis XIV de France, précise Ebenfeld. Cependant, il convient de noter que les références de style étaient déjà dépassées à cette époque. La prédilection de Ludwig II pour se retirer dans des fantasmes romantiques lui avait valu le titre inquiétant de "Roi fou".

Les voitures-salon et-terrasses ont été transférées au musée de Nuremberg après l'abolition de la monarchie. During World War II, a bomb caused havoc on the museum building, recounts Richter. After the bombing, looters plundered paintings, furniture, and what appeared to be valuable items from the salon car. In the 1950s, the interiors were meticulously restored using historical drawings and sketches, shares the expert. Unfortunately, the authentic relics were lost subsequently.

Le train royal de Bavière, une merveille des années 1860, était conçu avec une influence française baroque, reflétant l'admiration de roi Ludwig II pour l'opulence. Les visiteurs peuvent encore apprécier le charme d'origine des voitures-salon et-terrasses au musée DB de Nuremberg, situé au cœur de la Bavière.

