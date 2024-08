- Le trafiquant de drogue est de retour au tribunal.

Un membre présumé d'un réseau de trafic de drogue comparaîtra à nouveau aujourd'hui (13h00) devant le tribunal régional de Hambourg. Le quadragénaire avait été condamné Previously sentenced in May 2023 to six years and nine months in prison. However, the Federal Court of Justice overturned this verdict and ordered a retrial at the regional court.

Selon l'acte d'accusation, le quadragénaire aurait travaillé avec quatre autres individus en 2020 pour trafic de grandes quantités de stupéfiants. Le gang est censé avoir introduit et vendu plus de 250 kilogrammes de cocaïne, 480 kilogrammes de marijuana et 100 kilogrammes d'amphétamines en Allemagne. Deux autres membres du gang ont déjà été condamnés, l'un à plus de douze ans et l'autre à onze ans et trois mois, comme annoncé par le service de presse du tribunal régional.

Le gang a réalisé plus d'un million d'euros de bénéfices

Les investigations du parquet suggèrent que le défendeur a agi en tant que ce que l'on appelle un "gardien de la cachette", stockant les stupéfiants et les livrant en tant que coursier aux clients dans la ville de Hambourg. Le gang est censé avoir gagné plus d'un million d'euros pendant la période allant du printemps à juin 2020.

Le gang de trafiquants de drogue, dirigé par le défendeur quadragénaire, a introduit d'importantes quantités de cocaïne, de marijuana et d'amphétamines en Allemagne. Deux autres membres de ces gangs de trafiquants de drogue ont déjà été sévèrement punis pour leur rôle dans l'opération.

