- Le trafiquant de drogue est de retour au tribunal.

Un membre présumé d'un réseau de trafic de drogue est à nouveau jugé devant le tribunal régional de Hambourg. Le quadragénaire avait été condamné en mai 2023 à six ans et neuf mois de prison. Toutefois, la Cour fédérale a annulé ce verdict suite à un appel du parquet et a ordonné un nouveau procès devant le tribunal régional.

Plus de 800 kilos de stupéfiants vendus

Selon l'acte d'accusation, le quadragénaire aurait conspiré avec quatre autres individus en 2020 pour trafic de grandes quantités de drogues. Le réseau aurait introduit plus de 250 kilos de cocaïne, 480 kilos de marijuana et 100 kilos d'amphétamines en Allemagne, avant de les vendre dans les régions de Hambourg et de Berlin. Deux autres membres du réseau ont déjà été condamnés, l'un à plus de 12 ans et l'autre à 11 ans et trois mois, selon le bureau de presse du tribunal.

Le réseau a réalisé plus d'un million d'euros de bénéfices

Le prévenu est accusé d'avoir agi en tant que "gardien de cachette", stockant les drogues et servant de coursier auprès des acheteurs à Hambourg. Entre le printemps et juin 2020, le réseau aurait réalisé plus d'un million d'euros. Lors du premier procès, le tribunal régional a reconnu le quadragénaire coupable uniquement des chefs d'accusation dans lesquels il était directement impliqué. Toutefois, la Cour fédérale a jugé dans sa décision que le tribunal doit maintenant examiner si le prévenu a aidé et encouragé dans d'autres cas, ce qui pourrait entraîner une peine plus lourde.

Peine plus légère possible grâce à la nouvelle loi sur le cannabis

En même temps, le tribunal régional doit également prendre en compte si le prévenu a droit à une peine plus légère en raison de la nouvelle loi sur le cannabis. La peine minimale pour le trafic de cannabis lié à un groupe a été réduite de cinq à deux ans. Le tribunal a programmé deux autres audiences, et un verdict pourrait être rendu le 26 août. En raison de raisons médicales, l'ordre de détention du quadragénaire a été suspendu.

